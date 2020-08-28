今年來公司債市場發行4641億元創新高 台積電居冠

今年新台幣公司債發行市場相當熱絡，截至 8 月 28 日止，累計發行金額達 4641 億元，年增 73%，已超越 2013 年全年 4628 億元的紀錄，創歷史新高，其中以台積電 (2330-TW) 發行 739 億元最多，台電 474 億元居次。

櫃買中心今 (28) 日指出，受新冠肺炎疫情及全球經濟緊縮影響，今年債券市場利率走低，企業紛紛趁市場低利環境籌措長期資金。截至 28 日止，轉換公司債發行金額為 312 億元，年成長 34%；而普通公司債的發行更呈現快速增長趨勢，發行金額已達 4329 億元，年增 77%。

部分企業趁機借新還舊或償還銀行借款，鎖定中長期資金成本，以降低未來利率波動風險，部分企業則配合資本支出需求，籌措低利長期資金，也有企業預先充實營運資金，強化財務結構，為未來發展儲備能量。

櫃買中心表示，今年普通公司債市場不同以往，多了許多從未發行過債券及久未發債的發行人，如中華電信 (2412-TW)、中鴻鋼鐵 (2014-TW)、台積電、台灣汽電共生 (8926-TW) 及元大金 (2885-TW) 旗下元大證券金融等公司。

其中最受市場矚目為台積電，在睽違公司債市場 6 年後，今年陸續發行 739 億元，成為今年公司債最大發行人，除預計於 9 月上旬將再發行 156 億元外，後續仍可望持續參與公司債與國際債券的發行。

此外，金融控股公司於今年合計發行 711 億元，大幅超越去年總額 510 億元，其中國泰金控 (2882-TW) 今年已發行 89 億元，並規劃於 9 月上旬再發行 211 億元公司債。

櫃買中心指出，經統計公開資訊觀測站的相關資訊，目前經董事會通過發行普通公司債、而尚未發行的額度約有 2972 億元，後續公司債市場發行動能充沛，預估全年發行量有機會挑戰 7000 億元新紀錄。