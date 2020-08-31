專家：若川普選前成功推出疫苗 標普500指數年底有望攀至3900點

美國總統大選即將於 11 月舉行，美國總統川普如今正期望疫苗在 11 月大選之前問世，以作為重要選戰政績。美股交易平台 Webull 的執行長 Anthony Denier 表示，若川普真能實現目標，標普 500 指數有望在 2020 年底前再度上漲 11%，攀升至 3900 點。

Denier 表示，如果川普成功讓疫苗在選前問世，讓美國新冠肺炎死亡人數減少 35%，並使感染率持續下降，將讓川普在選舉中再度勝選，獲得下一個四年任期。在此情況下，Denier 預期標普 500 指數將升至 3900 點，比上週五 (28 日) 的收盤價上漲約 11%。

在今年 3 月份受疫情影響，標普 500 指數由高點大跌逾 20%，落入熊市。不過，受惠全球央行推出無上限量化寬鬆刺激計劃，標普 500 指數已大幅反彈 53%，並在週五創下了 3,508 點的歷史新高。

在美股表現持續強勁的情況下，原先最為悲觀的華爾街分析師之一、花旗首席美股策略師 Tobias Levkovich 也在先前決定將標普 500 指數年底目標價從 2900 點提高到 3300 點，主因包括「不受限制的」美國聯準會 (Fed) 寬鬆措施、實際利率為負以及標普 500 指數突破技術阻力位。

Levkovich 在報告中表示，儘管他擔心投資者變得過於自滿，忽略了過去許多可能造成破壞的問題，而且估值也沒有吸引力，但是他承認，收益已經好於預期，而新冠肺炎疫情的進展也將是受市場歡迎的。「我們仍然認為市場的走勢超前，但是 Fed 將採取一切措施來防止美國股市以百分之十幾的程度下跌。」Levkovich 說道。