美股與現實脫節？經濟學家：美股走勢相當盲目

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟帶來衝擊，不過美股仍持續上漲，並創下歷史新高。裕信銀行 (UniCredit Bank) 首席經濟學 Erik Nielsen 警告，有鑑於當前的疫情危機和眾多的不確定性因素，美股走勢相當盲目。

Nielsen 表示，在擔任經濟學家的 30 年中，從未見過如此大的不確定性，認為美股如今完全處於盲目狀態，無法對前景充滿信心。數據也支持了他的觀點顯示，由於對勞動力市場前景的擔憂，美國 8 月消費者信心指數跌至 6 年多來新低點。

各國政府為遏制疫情傳播所祭出的封鎖措施對全球企業帶來衝擊，許多企業被迫關門數月甚至倒閉，也導致失業率持續上升，企業正面臨如何在疫情衝存活下去的挑戰。Nielsen 表示：「我們所需要的是財政政策，然後還需要有足夠的資訊表明情況已經恢復疫情前的正常水平。」

如今，市場正在關注美聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 即將於週四發表的談話。Nielsen 認為，Fed 和已盡其所能地減輕當前疫情對經濟帶來的衝擊，但仍無法完全解決問題。

先前，國外知名財經節目主持人 Jim Cramer 也曾警告表示，美國股市正與現實情況嚴重脫節。Cramer 表示，儘管標普 500 指數創下歷史新高，但至今仍有數百萬名美國人失業，且出現食物短缺、無家可歸等問題，許多中小企業也面臨倒閉危機。此外，他也表示，股票市場出現了 V 型復甦，但是，股票市場已經不再是反映整體經濟的指標。