台股基金募集創13年高 富邦台灣永續發展高股息強力吸金

投信業者今 (2020) 年掀起台股基金募集潮，第二季以來共有富邦台灣永續發展高股息基金等 4 檔台股基金募集，若加上 3 月的元大台灣高股息優質龍頭基金、與甫獲核准的兆豐台灣先進通訊，今年共有 6 檔台股基金新兵，創 2007 年、13 年以來最多。其中，富邦台灣永續發展高股息基金於 8/24 以規模新台幣 61.37 億元成立，其成立規模為第二季以來募集的基金中第一名。

台股今年以來指數節節攀高，元大台灣高股息優質龍頭基金 3 月募集時以超過 450 億元強力吸金，帶動投信圈久違的搶募台股基金風潮，第二季以來共有 4 檔台股基金募集，包括：富邦台灣永續發展高股息基金、合庫台灣高科技基金、國泰台灣高股息基金、永豐臺灣 ESG 永續優選基金，若加上 3 月募集的元大台灣高股息優質龍頭基金、與甫獲核准的兆豐台灣先進通訊，今年台股基金共有 6 檔新兵，創 2007 年、13 年以來最多。

台股在今年 3 月落底後，第二季以來反彈超過 30%，看好台股後市仍有表現機會下，近期募集的富邦台灣永續發展高股息基金，在投資人認同永續投資及主動操作的概念下，於 8 月 24 日以規模新台幣 61.37 億元成立，其成立規模為第二季以來募集的基金中第一名，在投資人持續熱情支持下，統計至上周五 (28 日)，規模已進一步來到新台幣 68.82 億元。

而第二季以來其他基金，永豐臺灣 ESG 永續優選基金成立時在 4 月 23 日，正值疫情嚴峻之際，募集 18.14 億元；國泰台灣高股息基金在 7 月 10 日成立，由於疫情趨緩，加上挾高股息魅力，成立時規模達 36.78 億元；而合庫台灣高科技基金於 7 月 31 日成立，因公司規模較小，基金成立規模僅 6.92 億元。

富邦台灣永續發展高股息基金的募集之所以繳出亮麗成績單，富邦投信表示，是因為該基金是一檔由專業投資研究團隊主動操作的永續發展高股息基金，著眼於市場上正夯的永續與高股息雙題材，該基金是從永續發展相關概念的指數成分股，以及公司治理評鑑前 50% 企業、其他永續發展相關評鑑或報告書等標的中，進行選股，投資標的涵蓋大、中、小型股，有別於市場上其他高股息基金。

針對台股後市，富邦投信投資處余美香資深副總表示，台股第三季進入獲利檢視期，由於需求面仍需時間提振、中美衝突升溫下導致 5G 建設遞延、供應鏈重整需要時間與廠商觀望心態提升下，預期整體獲利承壓的可能性增加，也因此預期台股指數進入盤整的可能性較大，此時選股重於選市，投資人選擇主動式基金投資台股更為有利。

余美香進一步指出，由於台灣疫情衝擊小，且為半導體等科技製造重鎮，是亞洲區中最安心且具有品質的製造基地；加上美中角力等因素，如中國產業去美化，或是美國抵制中企，例如華為封鎖令，已導致全球供應鏈發生轉變，訂單紛紛轉移至台灣，而預計此趨勢將延續數年，再搭上 5G 與 AI 等趨勢產業興起，台股產業機會已發生結構性的轉變，支持台股擁有嶄新的展望與格局。

至於第三季選股的方向，則是以能見度較高的族群為主，例如受惠 WFH(在家工作) 帶動的另類需求 (如腳踏車、健身器材) 以及 Re-open 概念 (衣服、鞋子)，以及房市復甦概念 (建材相關)，而 PC 需求也預期可延續至第三季，中長線看好族群以一線、二線晶圓代工、去美化相關 IC 設計為主，預期相關個股股價仍有表現機會。