〈台股盤前〉科技股領美股創高 靜待電子股重燃戰火挑戰月線

台股上周收在 12728.85 點，周線收紅。而美股周五全面收漲，道瓊收復今年失地，標普 500、那斯達克都刷新歷史紀錄，由於美股靠科技股領軍，是否有助台股今 (31) 日重新點燃電子股戰火，重掌兵符以助攻攻克月線和 12800 點之上的層層反壓，備受矚目。

台股歷經前一波大跌後，上周整周緩步墊高，收在 12728.85 點，單周反彈 121 點，周線收紅。三大法人一周以來賣超 63.8 億元，其中，外資單周賣超 93.25 億元，且上周五外資在期貨淨多單減碼 3819 口至 27859 口，顯示外資近期操作態度保守。

今日觀盤重點，擔心華為禁令衝擊，摩根士丹利上周五降評大立光，拖累股王股價探底直逼 3300 元大關。對此瑞銀證券提出反向看法，認為大立光最壞情況將在第 3 季逐步擺脫，未來非華為客戶比重增加，將讓大立光客戶結構更有競爭力；現在已經「超跌」，應逢低「買進」。

華為因應美方新禁令再出招，繼傳出半夜急叩供應鏈搶備庫存之後，近期鎖定供應吃緊的驅動 IC，主動加價向聯詠、敦泰等供應商要貨，加價幅度上看一成，不但緊急拉貨，後續不排除擴大加價空間搶貨，以備妥充裕庫存，此對台灣華為供應鏈大進補，相關概念股今日表現值得期待。

電信三雄為了衝 5G 用戶市占率，更看準 5G iPhone 可望在第四季推出，且各手機品牌陸續推出 5G 旗艦機種，業者預估，今年第四季到明年中將是關鍵前哨戰，年底前電信三雄祭出的 5G 手機補貼上看百億元，為 2018 年 499 元資費殺價競爭以來最高補貼。

整體來說，短線上台股因科技類股漲多整理，大盤指數空間不大，維持狹幅區間整理，但因資金行情火熱，類股輪動快速，近期資金主要流向落後補漲的傳產股、銅板股，實際上月線、12800 點乃至「萬三」大關的層層反壓仍有待消化，須要靠大型電子股回神才能化解上檔的賣壓，否則短線指數空間不大，將以盤整為主。