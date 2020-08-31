柏瑞投信：利差仍具收斂空間 亞債可望再往上攻

新冠肺炎疫苗試驗取得進展、美國總體數據優於預期，沖淡中美關係緊張以及部分國家疫情捲土重來的擔憂，激勵 JACI 亞洲債券指數 8 月持續彈升。柏瑞投信表示，雖然疫情重擊全球，但亞洲經濟將率先全球復甦，而亞洲企業財務體質持續改善、亞洲政府持續寬鬆貨幣、不斷加碼財政刺激，都將為亞債提供支撐，年底前可望再往上攻。

體質改善 違約風險相對低

根據券商 JP Morgan 預估，2020 年全球經濟體多數為負成長，包括成熟國家 GDP 增長率為 - 6.6%，新興市場為 - 1.8%，但亞洲為 0.2%。2019 年亞債企業財報的盈餘成長也很強勁，年增 35.3%，而槓桿比率也微降，從 2018 年的 3 倍減少 0.4 倍到 2.6 倍，顯示亞債擁有穩健的基本面。(槓桿比率，是指企業用債券籌資金額相對於股本的比率，比率越低，代表企業舉債較少，償債能力也較好。)

柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，如果把價格偏低的債券納入計算，外資券商 JPM 預估，今年 JACI 亞洲債券指數的違約率約在 4%，優於其他新興市場。(拉丁美洲債券今年預估違約率為 5.4%、中東及非洲債券違約率預估 7.2%)。

雖然亞債已漲一波，但現在投資環境仍有利於亞債。因為全球經濟還需要一段時間才能回到疫情前榮景，全球央行的寬鬆政策不太可能在 1 年內就回收。另外，以殖利率水準來說，目前 JACI 亞洲債券指數的殖利率還有 3%、JACI 亞洲高收益債指數的殖利率水準也在 7% 以上，對比全球近乎零利率，相當具有投資吸引力。

評價面佳 利差有收斂機會

就評價面來看，亞債也具有投資價值。柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君指出， 目前 JACI 亞洲投資等級債指數與 JACI 亞洲高收益債的利差，皆高於 5 年均值，未來都具有價格上漲機會，意即利差仍有收斂空間。

柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，在基金投組配置上，主要低配政府債、公用事業，高配原物料、能源。在國家配置上，高配日本、澳洲、中國；低配南韓、菲律賓與香港，目前將維持這樣的配置策略，並持續在初 / 次級市場尋找投資和換券機會。

柏瑞投信提醒，亞債企業將陸續公布上半年財報，要關注企業下半年的營運展望。另外，中美現階段兩方動作不大，但須留意美國總統選舉前，中美雙方是否加重反擊力道，以及其他地緣政治關係的後續發展，並留意亞洲債市仍有波動風險。

亞債評價面仍具投資吸引力

資料來源：Bloomberg，2020/7/31。以 JACI 亞洲債券指數為參考，圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM109215)