GfK：德國9月份消費者信心指數跌至-1.8 低於市場預期

據德國市場研究機構 GfK 在週五 (28 日) 公布的一項調查顯示，德國 9 月份消費者信心指數在連續三個月成長後，於 9 月份再度惡化，使得市場對於從新冠肺炎 (COVID-19) 的衝擊中復甦感到憂心。

GfK 針對大約 2000 名德國人的調查得出的數據顯示，前瞻性消費者信心指數，從 8 月份的修正後的 -0.2 下降至 9 月份的 -1.8，低於市場預期的上升至 0.5。

GfK 消費者專家 Rolf Buerkl 指出，由於近期出現了新一波疫情，以及可能的封鎖限制，造成不確定性增加並對消費者信心帶來壓力。「新增確診病例數的增加，以及與疫情相關的進一步限制擔憂，造成了更多不確定性，從而削弱了消費者信心。」Buerkl 說道。

德國政府期望相關援助和刺激政策，能夠幫助德國企業和消費者更快地從疫情的衝擊中復甦，德國的刺激方案包括從 7 月 1 日至 12 月 31 日將常規商品的增值稅 (VAT) 從 19% 降低到 16%，食品和其他部分商品的增值稅從 7% 降低到 5%。

Buerkl 表示：「自 7 月 1 日起在德國生效的削減增值稅計劃有望刺激消費，但還未見到更強而有力的刺激措施。」

報告中指出，消費者目前仍然相信，在針對企業和消費者的廣泛經濟刺激政策的幫助下，德國經濟將能夠從戰後以來最嚴重的衰退中復甦。

不過，報告中也警告表示，如果不能阻止新一波確診病例數的上升，當局將被迫採取更嚴厲的措施，甚至重啟第二次封鎖來遏制疫情的傳播，消費者的樂觀情緒將因此減弱。