馬斯克證實特斯拉內華達工廠成網路攻擊目標

據報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 於週四 (27 日) 在推特上證實，該公司位於內華達州的工廠成為了網路攻擊的目標，並表示美國聯邦調查局 (FBI) 已經在該公司一名員工的幫助下阻止了攻擊。

在先前，有消息指稱，特斯拉超級工廠的一名員工協助 FBI 阻止了一名俄羅斯男子的網路攻擊計畫，該名男子已經於 22 日被捕。馬斯克也在週四於推特上證實：「這是一次嚴重的攻擊」。

馬斯克證實網路攻擊事件 (圖片：彭博社)

美國司法部曾於週二發表聲明表示，27 歲的俄羅斯人 Egor Igorevich Kriuchkov 試圖雇用一名員工，在公司電腦系統中植入惡意軟體，以便從網路中提取數據，並向公司索取贖金。司法部也指出，Kriuchkov 向該員工承諾，在植入惡意軟體後將給予 100 萬美元的報酬。

不過，該名員工隨後向上級會報了此事，公司立即向 FBI 報警。根據 FBI 的指示，該名員工假裝接受了條件，並在與駭客會面時配戴竊聽器。該名駭客隨後遭到逮捕。

特斯拉周四股價持續上漲近 4%，收盤價再度創下歷史新高，達到 2,238.75 美元，創下 2010 年以每股 17 美元上市以來的最高收盤價，該公司市值高達 4172.17 億美元。今年迄今，特斯拉股價已漲逾 420%。該公司執行長馬斯克也因此晉升全球前 5 大富豪之列。