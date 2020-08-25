分析師：若搞定電池業務、中國市場 特斯拉牛市目標價上看3500美元

Wedbush 分析師 Dan Ives 週日發布了特斯拉 (TSLA-US) 新牛市目標價——每股飆升至 3500 美元。

但這並非他的官方目標價，事實上他現在仍評比特斯拉股票評級為「持有」，每股 1900 美元，雖然沒有變動基本的目標價，但 Ives 卻提出特斯拉前景更好的看法。

Ives 在研究報告中說：「中國電動車市場對 Model 3 積累的需求，加上近期降價，為特斯拉在這個關鍵市場上創造了完美需求風暴。」

中國是全球最大新車市場也是最大電動車市場，中國需求優於預期對特斯拉股票來說是大利多，對其他電動車廠也是，但不能只靠這點就讓特斯拉股票衝至 3500 美元。

電池業務創新是 Ives 看好的另一個理由。「特斯拉將在 9 月 22 日舉辦年度股東大會『電池日 (Bettery Day)』，預期將會宣布數個可能顛覆業界的電池創新發展。該公司已接近要宣布續航力達百萬英哩的電池，我們認為這種電池技術將非常先進，可能引領業界數十年，可以承受所有天氣和地形，將會是特斯拉生態系統的另一個重要里程碑。」

這種百萬英哩電池已經討論數月，如果實現，這款電池將讓特斯拉電動車傲視群雄，並且搭用在多代汽車上，特斯拉甚至能變成其他電動車廠的電池供應商，拉低特斯拉車款的電池成本。

Ives 認為，倘若特斯拉電池技術進步且中國需求上漲，那麼股價將能持續運作，「到 2025/2026 年，特斯拉獲利能力可望達 35 美元以上，比我們先前預估 20 至 25 美元高出許多。」華爾街分析師預測特斯拉 2025 年 EPS 在 38 美元，甚至比 Ives 的估值還高。

為了追上特斯拉的漲勢，分析師也紛紛制定牛市目標價，例如摩根士丹利分析師 Adam Jonas 制定牛市目標 2500 美元。

華爾街有必要設定牛市目標，因為整體而言，華爾街還是不太推薦特斯拉股票，僅有 1/5 分析師給予「買進」評級，遠低於道指成分股平均買進比率 55%，甚至只有 2 位分析師目標價高於現行股價，即 Piper Sandler 分析師 Alexander Potter 和 Oppenheimer 分析師 Colin Rusch，他們的目標價分別是 2400 美元和 2209 美元。

目前分析師對特斯拉股票的平均目標價是 1200 美元，較 2020 年開年時約莫 400 美元的水準上升不少，但仍較現行股價低了約莫 40%。

今年迄今特斯拉股價已經上漲近 370%，遠勝過 S&P 500 和道指以及傳統車廠股票的回報率。

特斯拉週一下挫 1.75%，收 2014.20 美元，但在 8 月 11 日特斯拉宣布以 5：1 股票分割以來，特斯拉股價已經上漲約 46%