【野村投信】完美的類股資金輪動

焦點訊息：

美國貿易代表署 (USTR) 發表聲明，美中貿易官員已在 8/24 召開例行定期會議，討論雙方執行歷史性第一階段貿易協議的執行狀況，雙方皆認為貿易議題有進展，第一階段協議相當成功。

蘋果將在印度生產第二代 iPhone SE，屬擴大印度市場戰略的一環，將生產線移轉至印度本土，可規避印度課徵 20% 進口關稅。

台積電首次召開線上技術論壇，外界關注的 3 奈米製程試產時間落在 2021 年，2022 年正式量產。

經理人觀點：

行情仍欲小不易：

美國新屋與成屋銷售數據也 V 型反轉，令我們再次領教全球最大經濟體的超凡韌性。雖然經濟並未偏離復甦軌道，但聯準會 (Fed) 主席鮑威爾應不致於在傑克森洞會議上釋放調整貨幣政策的訊號，我們相信股市的資金行情可望延續，替日後的回檔修正帶來買盤奧援。

科技股的強勢是合理發揮：

有些人對全球科技股獨強的現象感到不安，確實目前已有部分科技股被市場用 2021 年 EPS 來評價當前股價，但這類成長股評價的慣性不是太大問題，尤其是當企業獲利前景具備「可持續性」時。攤開五大尖牙股財報，具競爭力的營業利益與健康的資產負債表，加上富吸引力的營運模式，形成高本益比背後的碁石。

樂見傳產股補漲：

近期不論台股或美股，皆可見科技股整理、傳產股補漲的現象。普遍來說，盤面上的強勢科技股股本及市值遠高於傳產股，因此少部分資金從科技股移轉過去，就能輕易將價值面低估的傳產股股價推上天。這幾天的航運股就是一個例子，台灣出口表現轉佳，航價、需求回升，航運業展望轉趨正面，使市場資金終於注意到他們委曲的價位水準。我們重申，類股輪動是台股資金行情良好結構的具體展現。

台灣企業轉型的起點：

Covid-19 讓台灣供應鏈生態圈開始演化，原本台廠在中國積極擴產、衝規模經濟的模式正逐漸淡出，開始步上日本模式，朝「多樣少量」的道路前進，邁向智慧製造轉型的發展過程，遠景值得我們期待。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】