美國物價反彈 但回升之路仍漫長崎嶇

儘管美國 7 月旅遊休閒類物價回溫，PIMCO(品浩) 預計日後物價回升趨勢將更為緩慢，且各產業強弱不一。另外，若美國政府暫停發放失業救濟金或紓困支票，將導致租賃型商業不動產的現金流轉弱，進而嚴重影響美國經濟。

美國 7 月旅遊類與休閒類物價回溫，推升核心消費者物價指數 （CPI）月增 0.6%。儘管市場預期疫情將使物價下滑，但物價年增率從 6 月的 1.19％成長至 7 月的 1.57％。其中，受疫情衝擊最深的產業在 7 月反而成為物價推力。

整體而言，2020 年底年增率有機會接近 1.5％。然而，我們在 PIMCO 的研究是，物價經過初期反彈後，日後回升趨勢將更為緩慢，且各產業強弱不一。長期而言，失業率居高不下與疫情長期帶來經濟利空的背景下，住房服務類價格將持續受壓，PIMCO 預期通膨率直到 2021 年後仍遠低於聯準會的長期通膨率目標 2％。

旅遊休閒物價明顯攀升

受惠於旅遊類與休閒類物價反彈力道優於預期，美國 7 月通膨率走升。隨著旅遊活動持續走出先前極低水準，4-5 月物價跌幅最深的產業紛紛逆轉疲態，進而帶動核心服務物價上揚。

另外，美國政府發放額外的失業救濟金與紓困支票，有助於過去幾個月的消費零售支出回溫，使得零售商品價格大幅反彈。儘管如此，美國國會近期針對是否延期額外失業救濟金陷入僵局，加上今年返校購物需求減少，可能擠壓 8 月至秋季的物價與零售營收。

疫情中的物價彈性

相較過去危機，美國旅遊休閒類物價在此次疫情期間具有彈性，原因在於政府下令大規模封城後，迅速推出紓困政策，在市場需求急凍之際刺激經濟，使美國陷入近年來最嚴重的衰退後，又出現最迅速的復甦。然而，日後物價回升步調恐將減緩，且各產業表現互異。

住房服務通膨略微回溫 可能掩蓋通膨減緩趨勢

相較 6 月的低迷數據，7 月住房服務類價格增幅回升。儘管如此，在失業率走高與就業市場低迷的情況下，住房類價格通常會受到壓抑，因此，PIMCO 預計通膨減緩的趨勢將持續到 2021 年。屋主等值租金 (OER) 在疫情前的年增率達 3.4％，而如今降至 2.8％左右，PIMCO 預計未來幾季將進一步減緩至 1.5％，甚至更低。

在 PIMCO，我們認為，失業救濟補助已使得欠租率降低，但現階段國會在下個紓困法案僵持不下，民眾無法獲得救濟，可能造成租賃型商業不動產的現金流轉弱。根據 LeaseLock 的產業報告，失業救濟金於 7 月 31 日截止前，屋齡較高且出租給中低收入家庭的 C 類建築，欠租率已逐漸增加。

此外，哈佛大學住房研究聯合中心（Joint Center for Housing Studies）的研究指出，住房成本占中低收入家庭每月所得的 30％以上，若中央政府不再提供救濟金，這些家庭只能依賴州政府的定期失業補助，未來支付房租可能出現困難。

不過在 PIMCO，我們預期國會最後將達成協議，推出規模更大的刺激方案，包括支付積欠的額外失業救濟金。儘管如此，當前暫停發放補助的空窗期亦凸顯，美國經濟若缺乏政府額外紓困的脆弱程度。

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本篇作者：Tiffany Wilding 女士擔任 PIMCO 執行副總裁暨美國經濟分析師，駐於美國新港灘辦公室。