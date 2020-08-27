金管會擘劃金融科技發展路徑圖 行動身分識別標準化明年上線

金管會今 (27) 日公布金融科技發展路徑，規劃在三年內推動金融科技創新措施，包括組隊金融國家隊、推動金融行動身分識別標準化、開放企業線上開戶等措施；以行動身分識別來說，未來民眾只要在 A 銀行開立數位帳戶後，就能利用 FIDO 作為身分識別驗證，節省開戶時間，預估明 (2021) 年 8 月上路。

金管會今天由主委黃天牧主持記者會，親自說明「金融科技發展路徑圖」，規畫分三年時間，自 2020 年起陸續推動金融科技措施，包括開放銀行、共創平台、TSP 合作資訊揭露制度、金融行動身分識別 FIDO 等措施，並設計金融科技證照，讓科技人也能跨足金融業。

值得注意的是，在金融行動身分識別標準化機制部分，考量線上金融服務日增，為解決每次使用網頁、APP 都需繁瑣的身分驗證，金管會規劃將生物辨識結合行動裝置，發展兼具身分識別與電子文件簽署等功能機制。

金管會綜合規劃處副處長胡則華表示，為解決目前行動身分辨識必須先以實體驗證或帳號密碼登入，擬將內政部推動的 Taiwan FidO 服務導入商業金融服務應用，讓更多的非實體驗證或非帳號密碼可互通使用，簡化行動金融服務流程。

胡則華指出，預估在明年 8 月推出金融行動身分辨識，未來民眾只要在 A 銀行開立數位帳戶後，可透過單一標準機制，以行動身分辨識直接到 B 銀行開立數位帳戶，省去填寫資料、重新驗證身分的手續流程。

另外，針對中小企業線上開戶部分，金管會則研議參考國外已開放的線上開戶作法，評估相關風險與機制管理，並依電子化交易風險程度，由銀行公會研議開放企業線上開戶作業並建置管理機制。

根據金管會規劃，將鼓勵金融機構介接國發會的 MyData，透過民眾或企業授權，取得相關資料方便企業線上開戶，預估相關時程將在 2022 年 8 月上路。