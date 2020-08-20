金管會研擬金融科技發展路徑 施政方針8月底出爐

金融業近年積極推動數位轉型，金管會今 (20) 日表示，金融業者與金融科技業者合作也愈來愈多元化，近年各界重視資料共享、雲端委外與身分驗證等三大議題；金管會目前正在檢討金融科技發展政策，研擬金融科技發展路徑圖，作為未來 3 年的施政方針，預計將於 8 月底前發布。

金管會表示，經分析金融業者與金融科技業者合作情形發現，2017 年業務合作類型原多為支付、大數據及資安等，至 2018 年及 2019 年調查結果發現，除大數據及資安外，前幾名業務合作類型逐漸轉變為 AML/KYC、人工智慧、雲端服務、Open API 等領域，顯示近年因各界重視資料共享、雲端委外與身分驗證等議題，加上金管會推動開放銀行等因素，也讓相關技術領域的合作案增加。

金管會強調，為能確保金融科技發展的施政方向貼近民眾所需及產業實務需求，金管會現在正依據金融科技發展與創新實驗條例第 18 條第 2 項規定，檢討金融科技發展政策，研擬金融科技發展路徑圖，作為未來 3 年的施政方針，預計將於 8 月底前發布。

此外，金管會表示，鼓勵金融業數位轉型發展，金融業除了可自行投入資源外，亦可善用主管機關提供的資源與機制，加速創新金融商品的研發與推出。目前金管會已建置創新實驗、業務試辦以及金融科技創新園區等機制，供業者測試，若各界有新興技術或創新商業模式，亦歡迎與金管會交流，使民眾可更快地享有便利、有效率及高品質的金融服務。