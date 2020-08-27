台股交易人數大增 7月達237萬人 較近3年同期平均大增7成

無懼新冠肺炎疫情衝擊股市，台股投資人選擇逆風操作，根據財政部統計資料，7 月交易人數達 237 萬人，較近 3 年同月平均約 140 萬人大增 7 成，顯示台股高殖利率對於投資人頗具吸引力。

新冠肺炎疫情引爆全球股災，外資為因應疫情紛紛賣股變現，但讓台股一度摜破 10 年線跌破萬點關卡，所幸在國安基金進場穩定信心，加上外資回補、內資力挺，讓台股重回「萬二」，並一度朝「萬三」叩關。

台股高檔震盪也讓民眾開戶買股意願大增，財政部今 (27) 日發布的統計通報，今年 1 月進場投資台股的交易人數 162 萬人，3 月全球股災在恐慌性賣盤帶動下，單月交易人數高達 229 萬人，4 月交易人數降至 182 萬人，之後則逐月攀升。

統計指出，6 月台股交易人數重回 200 萬人，進場交易人數達 204 萬人，隨著加權指數衝高，帶動交易人數也跟著攀升，7 月交易人數增至 237 萬人，超越 3 月股災的交易人數。

在開戶人數部分，截至今年 7 月為止，累計開戶人數共 1096 萬人，比起 1 月開戶人數 1057 萬人增加約 39 萬人、增幅約 3.6%。

統計處分析，台股交易人數與開戶人數同步成長，研判應與目前市場利率偏低的大環境有關，而台股平均 3% 以上的高殖利率與基本面優勢對民眾而言相對有吸引力。

台股交投熱絡也帶動證交稅水漲船高，根據統計，今年前 7 月單日平均成交金額達 1679 億元，較去年同期增加 647 億元、年增幅高達 6 成以上。

交易量衝高也推升證交稅增加，7 月證交稅實徵淨額共 176 億元，創下 2007 年 8 月以來新高，累計前 7 月證交稅實徵淨額共 786 億元，比起去年證交稅收占比已達 86%，是 2011 年同期新高。

觀察台股主要產業表現，其中半導體業挾製程與技術優勢，吸引市場資金持續追捧，前 7 月每日平均成交額增加 1.1 倍，電子零組件業則受惠於，網通、伺服器設備等宅經濟需求湧現，產業鏈頗受市場青睞，成交金額大增 74.5%。

另外，生技醫療業在新藥開發及疫情題材發酵下，平均每日成交金額較去年同期增 3.6 倍。