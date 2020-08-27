永豐證Q3投資論壇釋樂觀態度 聚焦電子轉單、需求報復成長股

下半年經濟迎來反彈，股市指數紛創歷史新高，永豐金證券今 (27) 日舉辦 2020 年第 3 季產業投資論壇時指出，第 3 季到 2021 年的投資環境偏向樂觀，可聚焦在電子中下游的轉單效應，以及疫情後需求報復性成長的族群，惟需注意，美中衝突在美國大選前恐急遽升溫，將加深商品與金融市場的動盪。

永豐金證券說明，美中衝突進入白熱化，將加速供應鏈遷徙以及新科技的發展；另一方面，在後疫情時代，工作和生活樣態轉變，也對部分產業發生質變。

由於台灣在科技產業具有完整的供應鏈，永豐金證券看好，局勢的變化為台灣相關產業如晶圓代工、IC 設計，以及電子中下游帶來轉單效應，另外，如自行車、成衣，也受惠疫情過後的需求報復性成長。

前國防部副部長林中斌教授在論壇中則提到，美中關係雖看似緊張，但中國避戰，5 月起收斂戰狼式外交，對台則恢復軟硬兩手策略，預料美中台三方將處於緊繃的均衡狀態。

林中斌進一步指出，由於全球科技產業收入來自中國的比例占 21-38%，美國若與中國脫鉤將重創美國科技巨擘，目前美國總統選情膠著，川普的競爭對手拜登對中國策略採剛主柔輔，預料若拜登當選總統，對中國立場將不會如川普強硬，但可望持續支持台灣在安全及人權領域對中強硬，至於氣候、疾病等領域與中國合作，在經濟領域，台美中三贏並非不可能。

此外，永豐金證券說明，金管會於 8 月 18 日已公布綠色金融行動方案 2.0，透過金融機制引導企業和投資人重視 ESG，台灣 ESG 市場正要起飛，論壇中由永豐投顧、安永會計事務所以及富時羅素，以「綠天鵝_ESG 評估方法與對投資決策的影響」為主題，共同闡述 ESG 評估方法及對投資決策的影響。