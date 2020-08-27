中菲行取得醫材防疫部署物流單 可望拉高毛利率

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (27) 日透露，最新協助國內醫材進行防疫部署，運送 30 噸醫療照護設備，不到一周時間即完成此專案第一批進口，法人指出，中菲行近年來積極調整客戶結構，爭取較高毛利的客製化物流單有成，第二季毛利率已來到 11 年來新高，隨著空運需求持續高漲，下半年營運樂觀。

中菲行表示，此次攜手於今年初合資的德國子公司，為國內醫材製造廠統籌辦理客製化超大尺寸設備物流解決方案，從德國內卡河畔弗賴貝格訂艙，並由陸路運輸經盧森堡，再由當地貨機航班飛抵桃園機場。

中菲行說明，此方案不僅大幅為客戶大幅節省可能產生的巨額機場倉儲費用，更有效協調特殊設備廠商無縫接軌當日清關貨物的最後一哩路，短短不到一周時間完成專案第一批進口。

在二次疫情的影響下，全球航班艙位預訂仍相當艱困，特別是大型機具與大尺寸重貨等設備，中菲行說，必須依靠與航空公司長期合作關係才有機會預計艙位，且必須完全配合航空公司的裝載時程以免受罰，在此航空秩序紊亂時期，中菲行已顯現競爭優勢。

展望後市，中菲行正持續進行客製化部署，全力整合智慧物流，法人樂觀看待，在積極有彈性的競爭優勢下，有利後續中菲行拿下更多較高毛利的客製化接單。