中菲行Q2財報大驚奇 EPS 3.74元 一季賺贏去年全年

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (10) 日董事會通過第二季財報，受惠第二季空運價格飆上歷史天價，稅後純益 4.71 億元，每股純益 3.74 元，獲利較去年同期大增 258%、創單季新高，一季更賺贏去年全年，上半年稅後純益 5.69 億元，年增 176.8%，每股純益 4.52 元。

中菲行第二季合併營收 70.35 億元，年增 66.7%，營業毛利 12.4 億元，年增 67.3%，毛利率 17.63%，年增 0.06 個百分點，營業利益 5.93 億元，年增 266.4%，營業利益率 8.42%，年增 4.59 個百分點。

由於航空公司上半年航班因新冠肺炎疫情大舉停航停班，導致貨運運能大幅減量，空運價格飆升，帶動中菲行獲利成長。

中菲行說明，儘管航空運能銳減，但集團透過超過 160 個實體通路，引用多式聯運、客貨包機等危機應變措施，依各國各地不同的封城、封省、封州甚至封國模式，提供個別客戶國際物流的解決方案，有效克服各種挑戰，並取得優於過去的營收和獲利。

展望未來，中菲行認為，新冠肺炎疫情的挑戰仍嚴峻，但仍將致力創建具競爭力的國際運輸及物流服務業者，樂看未來獲利可持續成長。