工研院新創公司傳捷報 邑流微測首獲日本住友商事注資

工研院指出，即便疫情影響全球創投動能疲弱，不過，工研院多家新創公司逆勢籌資成功，其中，半導體材料檢測公司邑流微測，已同時獲行政院國發基金與日本住友商事注資，顯示工研院培育臺灣新創的成果獲得認同。

工研院總營運長余孝先表示，台灣是科技之島，根據瑞士世界經濟論壇 (WEF)「2019 年全球競爭力報告」，台灣創新能力排名全球第四，創新能量豐沛，工研院至今已孕育出 150 間新創公司，對於衍生公司有完善的輔導制度，包括市場行銷、股權規劃、專利與法務保護、國際鏈結和無形資產評價融資等層面。

工研院近年來積極推動科技市場與資本市場結合，期許資本長期投入，帶動科技創新，衍生的新創公司營運與募資已受到外界肯定，藉由資金與科技結合，能強化新創公司營運體質，在後疫情時代掌握市場商機。

工研院指出，邑流微測為 2017 年從工研院研發團隊衍生成立的新創公司，專注研發精準且快速的液態樣本檢測，擁有多國專利保護的 AI 流體檢測技術，目前已導入半導體、能源電池及生醫美妝產業，有助提升效率並節省成本。

邑流微測也突破現有技術，提供半導體產業濕製程自動化檢測 (Flow AOI) 解決方案，更結合 AI 影像分析軟體，提供多元的奈米級液態材料全自動分析服務，是獲日本住友商事青睞的關鍵，邑流微測未來將布局亞洲和歐美市場，目標成為濕製程檢測的國際領導廠商。

此外，工研院衍生新創公司豐趣科技，專攻旅遊資源整合服務平台，因應近來國內旅遊爆發潮，推出一系列愛臺灣博物館卡等新產品，也完成新一輪增資案 4000 萬元。