【袁志峰專欄】業績勝預期 科技股強勢可持續

8 月 27 日推介 - 眾安在線 (6060, 上日收市 $43.75)

1) 股市前景

恒指昨日持平，但科技股表現亮麗，可增強投資者信心。在美股持續破頂下，預期恒指有機會上試 26000 點。周四舉行全球央行年會，美國聯儲局主席可能對美國未來的利率政策有重要宣示。

今天推介的眾安在線 (6060) 是國內首家互聯網保險公司，今年上半年盈利 4.9 億元人民幣，按年增長 4.2 倍，對比公司 7 月初發盈喜時預告盈利增長超過 100%，中期業績遠優於市場預期。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 34 點，早段最多升 117 點後持續回吐，曾倒跌 126 點，午後靠穩，收報 25491 點，基本持平。成交額按日增 3% 至 1332 億元，跟 8 月以來日均成交額的 1294 億元相若。港股通南向淨買入增至 13 億元，8 月累計淨買入 245 億元，遠低於 7 月份淨買入的 910 億元。

藍籌股 15 升 31 跌 4 持平。考慮分拆物業管理業務的華潤置地 (1109) 升 6%，是表現最佳藍籌，其次是申洲國際 (2313) 及石藥集團 (1093) 皆漲逾 4%。恒安國際 (1044) 跌 3%，是表現最差藍籌，其次是手機股瑞聲科技 (2018) 及舜宇光學(2382)，跌逾 2%。

大型科技股全線上升。阿里巴巴 (9988)、京東(9618)、小米(1810) 及網易 (9999) 漲 4%-6%。騰訊 (700) 升 1%。恒生科技指數升 0.7%，成份股 14 升 16 跌。京東 (9618) 漲 6%，是升幅最大成份股。FIT HON TENG(6088)、華虹半導體 (1347) 及比亞迪電子 (285) 是表現最差成份股，跌 6%-7%。

板塊方面，手機、半導體、軟件、燃氣及中資金融股下跌。新華保險 (1336) 及中國太平 (966) 分別下跌 8% 和 4%。中芯國際 (981) 及金山軟件跌 4%。華潤燃氣 (1193) 及昆侖能源 (135) 分別跌 5% 及 7%。海通國際 (6837)、華泰証券(6886)、中國銀河(6881) 及廣發証券 (1776) 跌逾 2%。

周三上証指數低開低走，曾一度跌 1.6%，收報 3329.74 點，跌 1.3%。深証成指跌 1.8%，科創 50 指數跌 3.1%。滬深兩市總成交逾 9000 億元 (人民幣，下同)。北向資金轉為淨賣出 12 億元，8 月累計淨買入減至 6 億元，遠低於 7 月份淨買入的 104 億元。

3) 上日美股市況總結

周三美股三大指數上升。道指收報 28331 點，升 83 點或 0.3%。標指升 1.0%，創紀錄新高。納指升 1.7%，創紀錄新高。美匯指數跌 0.1%，收報 92.92。紐約 12 月期金升至 1960 美元。

4) 個股訊息

小米集團 (1810) 公布，上半年收入 1032 億元(人民幣，下同)，按年增長 8%。按非國際財務報告準則計量，上半年經調整利潤為 56.7 億元，按年下跌 1%。第二季經調整利潤為 33.7 億元，按年下跌 7%。(信報)

眾安在線 (6060) 公布，上半年股東應佔溢利 4.9 億元人民幣，按年飆升 4.2 倍。期內，總保費 67.67 億元人民幣，按年升 14.8%。(信報)

中國人壽 (2628) 宣布，上半年股東應佔溢利 305 億元(人民幣，下同)，按年下跌 19%。收入 5044 億元，按年增長 12%。上半年，實現新業務價值 369 億元，按年增長 7%。(信報)

蒙牛乳業 (2319) 公布，上半年盈利 12.1 億元人民幣，按年下跌 42%，不派中期息。期內，收入 375.3 億元人民幣，按年減少 6%。(信報)

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