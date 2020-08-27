老不起的未來 退休樂活大計超前部署三要素

根據內政部最新統計，民國 108 年國人平均壽命為 80.9 歲，或許也是意識到高齡社會已來臨的「威脅」，讓不少人更積極思考存老本的問題，景順投信建議台灣最辛苦的五六年級生，不妨透過「獲利＋防震＋守成」三大要素來超前部屬退休大計。

退休理財最怕碰到市場發生重大變化，像是最近的新冠肺炎，可能就打亂了不少人的計劃，此外地緣政治風險攀升、低利衝擊、人口老化等，都是 21 世紀的全球問題，尤其在 2020 年的今日，全球經濟面臨停滯，使得上有高堂待奉養、下有小孩需養育的中年級生三明治世代成為最焦慮的族群。

景順 2030 優享樂活退休組合基金即針三明治世代的五、六年級生，量身打造專屬的退休投資策略，除了以專款專用帳戶方式，啟動退休十年大計外，更採用「獲利＋防震＋守成」三大要素來守護資產。

第一要素：獲利管理

景順 2030 優享樂活退休組合基金獲利管理更進化，搭配成長型組合 ETF 與目標到期型組合 ETF 分進合擊，其中成長型資產可隨著經濟週期起伏，賺取股債在經濟週期中的紅利，而目標到期型資產則能儲存獲利，收納成果，確保到期的波動收斂。

第二要素：防震預警

退休理財比一般投資更需要保本，除了交由更有避險觀念與市場資訊的專業經理人，也須留意機構本身是否有預測防震的系統機制。景順 2030 優享樂活退休組合基金以主動預測風險方式，控制投資組合波動，防極端風險。

第三要素：守成機制

景順投信指出，退休理財帳戶的設計中若有守成的鎖利機制，財富才不會轉眼一場空。景順 2030 優享樂活退休組合基金透過定期再平衡方式，有紀律持續賣高買低外，更透過制動 (Ratchet) 機制防止投資成果倒退嚕，讓投組收益率維持一定水準。

景順投信表示，在勞保勞退不足支應退休生活、投資環境又動盪不安的局勢下，兼具「獲利＋防震＋守成」投資特色的商品， 將退休理財不可或缺的投資工具之一。

退休樂活大計超前部署三要素：獲利＋防震＋守成

本基金非為保本或保護型投資策略，本基金可能存在信用風險與價格損失風險；本基金強調主動式專家管理，亦即經理人每日主動針對各債券持有部位進行風險監控，一旦出現債信惡化或價格無預警下挫時，經理人會進行評估並處理。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 http://www.invesco.com.tw 基金之「配息組成項目」查詢。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金適合尋求資本增值、且願意承擔資本風險、能承受波動程度較成熟市場債券為高的固定收益投資的投資者。Inv20-0291