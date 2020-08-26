極端氣候帶動低碳投資 投信推低碳基金搶市

在極端氣候衝擊下，低碳投資逐漸蔚為風潮，投信緊抓趨勢推出以碳排放綜合指數篩選出標的企業做為投資標的基金，讓投資人可以跨區域、跨產業參與低碳經濟的投資機會。

滙豐中華投信推出全台首檔低碳債券基金，根據碳排放等綜合指數篩選出標的企業作為投資，並透過低碳策略降低投資組合內的碳排放量，該基金投資策略主要運用「碳密度」原則辨識各產業的碳排放量。

所謂的「碳密度」代表企業每百萬美元營收產生的百萬噸二氧化碳，從碳排放量低的產業移除前 10% 污染度最高的企業，並從碳排放量高的產業移除前 25% 污染度最高的企業。

滙豐中華投信指出，此基金也將從基本面、技術面及信用面深入分析企業表現，相較於傳統型全球企業債券基金，預計減碳幅度將至少達到 40%，該檔低碳債券基金將以特定的低碳架構，策略性地投資於各類型、符合標準的企業債，投資主題涵蓋各產業具有減碳成效或正積極進行低碳轉型的企業，投資區域則以北美洲和歐洲為主。

據統計，2018 年全球 ESG 議題管理的資產已達到 30.7 兆美元，而截至 2019 年底，全球永續性主題相關的債券發行量已超過 1 兆美元，雖然相對整體債券市場的規模仍較小，但在低碳趨勢驅動下預估債券規模可期。

滙豐中華投信董事長李選進表示，氣候變遷為全球經濟及企業帶來風險，但也為投資人帶來機會，已有越來越多的投資人開始將環境因素帶入投資決策中，這檔基金的出發點便是在幫助投資人實現長期的投資目標，同時對環境產生積極性的影響。

李選進表示，在各國追求低碳經濟的同時，碳效率高的企業往往比碳效率低的企業更具有優勢，這是因為碳效率高的企業較能夠抵禦氣候風險，例如旱災、洪水以及極端天氣對環境造成的風險，而擁有 ESG 特質的企業，在危機期間被視為「優質」資產，因為它們具有較強的商業韌性，當全球面臨衝擊時受到負面影響的機會相對較小。

滙豐中華投信投資長林經堯強調，在建構投資組合時，低碳基金能夠利用綜合性的碳排放數據，建立無偏重任何行業且符合低碳標準的投資領域，透過由上而下及由下而上的積極投資流程，分析個別發行商及行業板塊的溫室氣體排放量，將有助於爭取理想的回報。