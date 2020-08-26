〈永昕法說〉獨拿國光生新冠疫苗量產訂單 年底完成技術移轉

國光生 (4142-TW) 開發的新冠疫苗將啟動一期人體臨床試驗，為確保疫苗順利上市施打，找上國內 CDMO 廠 (委託開發製造服務) 協助製造，永昕董事長林榮錦今 (26) 日指出，目前國光生僅與永昕正式簽約，年底前將完成技術移轉，若疫苗開發順利，年底約可首批量產百萬支疫苗。

國光生新冠疫苗預計本月啟動一期臨床試驗，據悉，國光生目前使用國衛院 200 公升產能，該產能單月僅提供約 10 個受試者使用，由於此試驗適用緊急授權，一、二期臨床試驗可部分重疊，預計 11 月啟動二期臨床試驗，永昕最快今年底可先完成 2000 公升批次生產準備。

林榮錦指出，由於尚未得知疫苗施打狀況，後續還需觀察疫苗內的抗體濃度，若疫苗開發順利，初步估計，2000 公升產能單次可生產 100-150 萬支疫苗，目標明年過年前可先生產 3 個批次，約 300-450 萬支。

林榮錦表示，台灣需要百億到千億支疫苗，才能滿足國內施打需求，以永昕目前產能尚無法負荷，因此考慮找更多廠商一同加入生產行列。

全球積極加速開發新冠疫苗，傳原物料出現缺貨現象，對此，林榮錦回應，永昕不須向國外廠商購買原物料，均由國光生提供，近期已備妥 2500 萬支疫苗所需的原物料。