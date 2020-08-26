道瓊指數迎7年來最大成分股更動 可留意道瓊正反ETF操作機會

美股道瓊工業指數進行 7 年來最大成分股調整，此次調整將剔除石油商埃克森美孚、輝瑞藥廠和國防股雷神 (Raytheon)，進而由雲端軟體服務商 Salesforce、生技製藥公司安進 (Amgen)、工業公司漢威聯合 (Honeywell) 所取代，國泰投信表示，對投資人來說，可趁勢留意在台股掛牌的兩檔道瓊正反 ETF 之操作機會。

道指成分股進行 7 年來最大更動，主要是為因應蘋果公司上個月宣布股票 1 分為 4 的股票分割行動，若不調整，將導致資訊科技類股在這個價格加權平均的指數中影響力降低。

國泰投信說明，由於蘋果 (Apple) 於 7 月 30 日宣布股票分割計畫，同樣亦將在 8/31 生效，預計將股份由 1 股分割成 4 股，其變動亦將對道瓊指數帶來重大影響。目前蘋果為道瓊指數第 1 大成分股，比重約 12%，由於道瓊指數是採股價加權，分割後蘋果股價將約從目前 503 美元調整至 125.8 美元左右，使蘋果在道瓊指數中的權重，亦將下調至約 2.8%，將成為道瓊第 16 大成分股；而此次分割並不影響蘋果公司整體市值。

國泰投信進一步表示，因道瓊工業指數採價格加權計算，故蘋果自 9 月起對於道瓊指數的影響力將出現下降。若只單純計算蘋果分拆，道瓊指數的科技股比重下降將較明顯，但此次調整同樣加入了 Salesforce 一檔雲端科技股，且其他微軟、Intel 等科技巨擘之成分比重皆維持不變，因此整體來說，道瓊指數的科技股比重將由約 27.6% 小降至 23.1%，下降幅度大約在 4% 左右。

國泰投信指出，其中，Salesforce 為提供客戶關係管理服務的網際網路企業，為未來雲端概念軟體股，過去 5 年也有超過 200% 以上的漲幅，預計納入後對道瓊指數表現的正面挹注，同樣不容小覷。

國泰投信補充說明，長期來說，道瓊指數可望再戰歷史高點的看法不變，未來雖蘋果權重降低，但若道瓊其他成分股出現落後補漲，則道瓊指數反而可能出現較大的漲勢。此外，蘋果過往為漲勢較為穩健的成分股，權重調整後，預期道瓊指數的波動度將進一步提高，此將成為道瓊槓桿、反向 ETF 投資人重要的交易機會，而目前國內唯一追蹤道瓊指數槓桿、反向表現的兩檔 ETF－國泰美國道瓊正 2(00852L-TW)、國泰美國道瓊反 1(00669R-TW) 可以留意。