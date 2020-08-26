〈永昕法說〉產能供不應求 年底擬辦現增再建新廠

永昕生醫 (4726-TW) 今 (26) 日舉行法說會，董事長林榮錦表示，隨著既有客戶產品即將上市，近期也接獲新客戶訂單，儘管二廠 2021 年底完工、2022 年投產，但目前接單來看，產能仍無法滿足，預計年底將辦理現增、初估約 10 億元，資金將用於興建三廠。

總經理陳佩君指出，二廠本月動工，規劃兩條哺乳類動物細胞產線及獨立細胞治療產線，其中，哺乳類動物細胞產線初期產能約 4000 公升，產能滿載上看 1.2 萬升，建置完成後，整體產能較現有產能擴增 5 倍，預計 2021 年底完工、2022 年開始投產。

永昕今年第 2 季 CDMO(委託研發及生產代工) 業務中，共有 21 個案源為臨床前藥物開發、5 個已進入臨床一、二期、2 個則在臨床三期，陳佩君補充，旗下韓國大客戶 SCD 開發的黃斑部病變 Eylea 生物相似藥已進入臨床三期，預計 2023 年量產上市；今年 6 月與日本生技公司簽屬轉廠合約，估 2 年內完成產線移轉。

陳佩君表示，由於客戶均要求放大產能，加上與國光生 (4142-TW) 簽約新冠疫苗量產合約，儘管已設法將二廠完工時間提前，產能仍供不應求，因此開始在尋找新竹適合的區域建至三廠。

據日本經濟產業省預測，2050 年全球再生醫療產值將達 3800 億美元，再生醫療經濟規模化的關鍵，為異體細胞治療產品的相關應用，永昕看準此趨勢，規劃三廠將於 2025 年打造成異體細胞治療工廠。

至於既有一廠產線部分，目前積極優化廠內三條產線，產線一為細胞治療與無菌充填線，預計年底前會完成產線升級，另外今年第 4 季會完成客戶異體幹細胞治療的臨床 1b 用藥開發與量產。

產線二為哺乳細胞產線，將增設 500 公升產線，總產能提升至 3000 公升，年批量從 8 批次增加至 15 批次；產線三則擴增微生物產線，因應日本客戶需求，將新增 200 公升發酵槽。