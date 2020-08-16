全球製藥代工需求高漲 台CDMO廠及早擴產因應

南韓三星生物製劑 (SAMSUNG BIOLOGICS) 看準未來藥物代工製造需求爆發，將投資 1.74 兆韓元 (約新台幣 471 億元) 建新廠，事實上，台 CDMO(委託研發及生產代工) 廠也看準此趨勢提前擴產因應，包括永昕 (4726-TW)、台康生 (6589-TW)、保瑞 (6472-TW) 等，今年起產能均將明顯擴增。

生技產業越來越多新藥開發公司，其中，中小型新藥公司需要工廠協助製藥與代工，大藥廠則頃向將資源放在客製化、大分子、難度較高的藥品，將其他藥品製造委外，降低成本，因此 CDMO 需求逐年成長，據統計，CDMO 去年產值約 900 億美元，預估 2023 年上看 1173 億美元。

以電子業來看，CDMO 如同代工廠，業者提供客戶從臨床試驗、藥物製劑生產到包裝銷售等服務，除新藥開發帶動代工製藥需求外，新冠肺炎疫情也推升此產業更蓬勃發展，韓國三星集團旗下三星生物製劑執行長金泰漢就指出，製藥流程外包是產業正在成長的趨勢，光今年上半年製藥代工訂單營收，比去年全年增加 2.5 倍。

三星生物製劑將在仁川興建第 4 座藥廠，預計投資金額 1.74 兆韓元，新廠完工後，新廠產能約有 25.6 萬公升、總產能達 62 萬公升，預計 2022 年前總產能將比現今提升 7 成。

台廠也看好此趨勢，提前啟動擴產計畫， 永昕過去研發多項用藥產品，多元化領域發展也造成資源不足，因此轉型成 CDMO 公司，打造一站式服務，近期營運有斬獲，陸續接獲國際客戶，其中與韓國主要客戶合作的產品，即將上市。

永昕因應客戶擴大藥品規模建置新廠，將打造兩條哺乳細胞類產線，預計明年底完工、2022 年第 3 季開始投產，明年初步產能約 4000 公升，最高產能上看 1.2 萬公升。

保瑞則已獲日本衛采及美國 AMNEAL 國際藥廠代工訂單，日前更取得英國上市公司 GlaxoSmithKline 葛蘭素史克 (GSK) 加拿大藥廠營運資產，及 5 年藥品代工合約，藉此擴大 CDMO 業務；保瑞也將產能稼動率從 20% 提升至 30%。

台康生目前有汐止及竹北廠，過去總產能約 1 萬升，隨著訂單量提升，也啟動竹北廠擴產計劃，預計廠內 2 條產線將依兩階段建置、共 2.4 萬公升，目前產能已提升至 8000 公升。