因應經濟實質法 永豐金租賃BVI子公司營業資產讓與香港子公司

永豐金控 (2890-TW) 今 (21) 日召開董事會通過，因應經濟實質法，永豐金租賃 BVI 子公司 (SinoPac Capital International) 營業資產讓與永豐金租賃新設的香港子公司，以 2020 年 6 月 30 日的帳面金額計算，交易金額約美金 1.81 億元，所讓與的營業資產占 BVI 子公司資產總額比例為 93.08%，其餘 6.92% 為銀行存款等其他資產。

財務長許如玫解釋，永豐金租賃 BVI 子公司之所以會將營業資產讓與，主要是因應英屬維京群島 (BVI) 於 2019 年所發布的「經濟實質法施行細則」，考量實質性活動的必要性及可行性，且香港子公司營業項目與 BVI 子公司相同，評估財務、業務等經營面向後，因此經董事會決議此案。

許如玫表示，正因香港子公司營業項目與 BVI 子公司相同，企業客戶與其原有往來模式無須變動，可確保客戶權益並持續提供完整綜效服務。香港子公司亦承接 BVI 子公司的業務發展方向，主要為支持及提供台商企業在兩岸及東南亞等地的融資管道，協助企業取得各項營運設備及資金，並配合政府新南向政策及各項產業國際化政策，提供台灣中小企業前進海外拓展商機的協助。