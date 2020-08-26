華為日本法人：與日本5G零件供應 已建立長期穩定關係

華為日本法人董事長王劍峰週三 (26 日) 表示，「日本在全球供應鏈當中極為重要」，當前美國政府強化對華為的制裁措施，而華為則打算持續推動與日本企業的合作關係。

根據《日本經濟新聞》週三 (26 日) 報導，華為日本法人 26 日於線上召開 IT 相關的說明會，董事長王劍峰在會中作出了上述表示。

王劍峰表示 2019 年華為從日本企業所調度的零件等金額，約為 1.1 兆日圓，較 2018 年的 7210 億日圓增加約 5 成。他也說道：「與日本的供應商們，已建立起長期安定的關係。」

美國政府在安全保障上存有疑慮，對中國華為所實施的管制力道也有所加強。自 8 月 17 日起，與美國技術有關的半導體等，也事實上禁止向華為出口。而華為在零件取得方面，多集中在中國、日本、台灣及南韓，也估計有相當程度的生意往來對象受到影響。

雖然王劍峰在 26 日的說明會上沒有提到美國的華為禁令，但是有其他華為高層在 5G 產品的相關零件方面提到「自 2018 年起，就持續在日本進行零件調度，應該不會出現太大影響。」似乎也意味著華為在今後也會繼續與日本及其他亞洲生意夥伴合作。

華為的日本法人是於 2005 年設立，2020 年 6 月時點的員工人數約有 950 人。