〈台股盤中〉台積電概念股帶頭衝 挑戰站穩12800點

隨著美股那斯達克、標普指數創高，台股今 (26) 日也開高，早盤遇獲利了解賣壓出籠，指數一度翻黑，不過盤中在多頭資金全面進駐台積電設備供應鏈，指數重回盤上，更一度衝上 12800 點大關，預估今日成交量 1800 億元，較昨日略縮。

權值股今日表現平淡，蘋概三王僅台積電力守紅盤，上漲近 1%，鴻海、大立光皆在平盤附近游走，聯發科則持續下挫，下跌逾 2%，跌破所有均線支撐，其餘如台達電、台塑、南亞等則站穩紅盤，為盤勢增溫。

高價股走勢不一，股后矽力 - KY 連日強漲後，今日稍作休息，祥碩則大漲逾 6%，站回所有均線，也重返 1800 元大關，信驊、昇佳也分別大漲逾 3%、5%。

今日盤面焦點為半導體設備族群，受惠台積電推出 3D IC 新平台，資金全面進駐相關概念股，弘塑、帆宣、辛耘亮燈漲停，漢唐、翔名、萬潤也有半根以上漲幅，其餘京鼎、世禾、亞翔皆上漲逾 3%。

造紙個股表現也亮眼，榮成昨日法說報喜，7 月產能利用率已拉升至 99%，今日亮燈漲停，帶動族群同步上漲，寶隆漲停、永豐餘、華紙、士紙與正隆漲幅皆有 1%。

隨著台積電昨日技術論壇報捷，台股今日也吞下定心丸，不過受華為禁令、蘋果新機遞延兩大效應影響，權值股聯發科、鴻海與大立光營運恐受影響，整體上攻動能稍嫌不足，台股短期恐仍維持區間震盪，加上國際情勢持續變化，仍須謹慎看待。