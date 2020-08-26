先進製程清洗業務需求強 世禾今年獲利創6年高

設備清洗龍頭業者世禾 (3551-TW) 今 (26) 日表示，受惠客戶 5 奈米、7 奈米設備清洗業務強勁，加上中國面板客戶需求持穩，下半年營運將再優於上半年，法人估，世禾上半年每股已賺 2.12 元，全年可望賺逾 4 元，創 2015 年來新高；新產能估 2022 年第二季開始貢獻營收。

世禾為台積電設備清洗的主力供應商，世禾指出，儘管上半年受疫情影響，但在 5G、遠距辦公趨勢帶動下，客戶設備清洗需求穩健，加上銷售單價提升，且今年不再有去年同期的黃金交易營收，毛利率、獲利明顯改善，純益 1.21 億元，年增 55%。

展望下半年，世禾認為，面板市況轉佳，客戶需求持穩，且受惠台灣半導體客戶先進製程產能持續開出，設備清洗業務續強，銷售單價也可望進一步拉升，看好整體營運再優於上半年，毛利率將維持上半年高檔。

至於新產能，世禾表示，8 月 13 日已開始動工，斥資 1.79 億元，配合客戶高階製程產能開出，擴充所需產能，預計從土建至設備移入耗時一年半，最快將在 2022 年第二季開始貢獻營收，挹注下階段的成長動能。

世禾目前營收以半導體、面板業務為主，比重分別為 4、5 成，其餘則為貴金屬買賣；世禾供應台積電清洗設備包括鈷製程 PVD、CVD 氮化鈦與鎢、蝕刻區與濺鍍薄膜區，涵蓋範圍廣，去年隨著台積電 7 奈米與高階封測產能大舉開出，獲利創下 5 年來新高