疫情嚴重衝擊旅遊業 聯合國：今年全球GDP恐因此下跌2.8%

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球旅遊業帶來嚴重衝擊，防疫相關封鎖限制使得旅遊人數驟跌。聯合國秘書長 Antonio Guterres 在週二 (25 日) 預期，2020 年旅遊業的營收可能因此下跌 9100 億美元，並導致今年全球國內生產總值 (GDP) 下跌約 2.8%。

Guterres 表示，由於疫情的衝擊，在 2020 年的前五個月，遊客人數較去年減少了 56%，導致相關營收驟降，今年前五個月全球旅遊業營收損失約 3200 億美元，是 2009 年全球金融危機時期的三倍多，並造成約 1.2 億個相關就業機會消失。

報告中表示，旅遊業是全球經濟的第三大部門，僅次於燃料和化學品，在 2019 年佔全球貿易的 7%，為數億人口提供生計並促進經濟發展。對於某些國家來說，旅遊業佔其 GDP 的 20% 以上。

報告中預期，在 2020 年，旅遊業出口營收可能下跌 9100 億美元，至 1.2 兆美元，並且可能因此使全球 GDP 下跌約 2.8%。

Guterres 指出，儘管旅遊限制有所緩解，但邊境禁令仍然存在，經濟復甦很大程度上取決於疫情的變化情況和經濟形勢。幾乎沒有哪個國家能逃脫疫情對旅遊業的影響。

聯合國世界旅遊組織秘書長 Zurab Pololikashvili 表示，國際旅遊業的急劇下跌，將使包括發展中國家在內的數百萬人的生計處於危險之中。「世界每個地區的政府都有雙重責任，除了確保公共衛生的同時，還要保護工作和企業。」Pololikashvili 說道。