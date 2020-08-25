〈艾姆勒轉上市〉散熱模組拓展新領域 ADAS後年貢獻營收

晶片散熱模組供應商艾姆勒 (2241-TW) 近年跨入先進駕駛輔助系統 (ADAS) 的中控電腦散熱模組，董事長林啟聖表示，該領域已布局 2-3 年，產品進入客戶認證階段，最快明年第 4 季小量生產、後年開始貢獻營收。

艾姆勒除提供電動車 IGBT 晶片散熱模組，也開發水冷式散熱解決方案，相較傳統氣冷解決方案，具備較佳散熱效能，也能控制產品溫度，目前應用在 ADAS 及 250-800W 的高階伺服器。

ADAS 應用方面，營運副總胡至仁指出，ADAS 幾乎成為汽車標準配備，電動車則隨著自動駕駛功能增加，晶片耗能越大、散熱需求也增加，目前產品已與客戶進行認證，預計明年第 4 季小量生產、後年開始貢獻營收。

高階伺服器部分，胡至仁說，高階伺服器可分兩大領域，其中 250W 以下的雲端儲存伺服器，主要都是資通訊廠積極切入的領域；另外則是隨著 AI 產業發展，帶起 250-800W 的高效能運算伺服器，也是艾姆勒積極布局的領域，並送樣至國際晶片大廠、白牌設備廠。

至於是否打進特斯拉 (TSLA-US) 供應鏈，胡至仁解釋，過去曾與該廠洽談，但因特斯拉主要散熱技術是透過鋁壓鑄、鍛造等，與艾姆勒技術不合，未有合作機會，據悉，下一代特斯拉有意導入 IGBT 架構，目前也有接觸過 2 次，但因打入新客戶至少需 3-8 年時間驗證，因此短期尚無法得知後續合作訊息。