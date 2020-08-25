〈艾姆勒轉上市〉營運谷底已過 拚下半年優於上半年

晶片散熱模組供應商艾姆勒 (2241-TW) 明 (25) 日將以每股 50 元掛牌上市，展望後市，董事長林啟聖指出，整體電動車市場出貨量已回升，看好營運谷底已過，若疫情未擴大，力拚下半年營運優於上半年。

艾姆勒營收比重方面，歐洲 91-92%、日本占 4-5%，歐洲市場中，最大客戶為半導體大廠英飛凌 (Infineon)、汽車零組件大廠德國馬牌 (Continental)，分別占整體營收比重 40%、60%。

日本市場部分，林啟聖表示，除透過豐田 F1 電動賽車打入更多市場，近期開發的新客戶，明年將有產品進入量產，日本營收比重可望拉升至 1 成。

林啟聖說，原預期今年全年營收可望年增 5 成以上，不過受到疫情影響，第 2 季營運腰斬，看好若疫情控制得宜，加上電動車景氣回穩，正面看待下半年營運成長。

據統計，電動車銷量逐年成長，2030 年銷售量可達 2800 萬輛、2040 年上看 5600 萬輛，林啟聖認為，儘管短期受到疫情不確定因素影響，但產業長期趨勢不變，公司營運可望隨著產業同步成長。

艾姆勒上半年營收 4.03 億元，年增 15.47%；稅後純益 2089 萬元，年減 55%，每股純益 0.28 元；7 月營收 5900 萬元，月增 0.38%、年減 21.8%；累計前 7 月營收 4.62 億元，年增 9.07%。