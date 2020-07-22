艾姆勒拚下半年營運優於上半年 預計8月掛牌上市

晶片散熱模組供應商艾姆勒 (2241-TE) 預計 8 月中下旬轉上市，今 (22) 日舉行上市前業績發表會，董事長林啟聖表示，主要兩大歐洲客戶受到新冠肺炎疫情影響，營運轉為保守，不過，往年下半年為產業旺季，力拚今年營運水準能與往年相當，但仍須視疫情擴散情況。

艾姆勒主要聚焦在高功率晶片散熱，產品包括電動車逆變器、智慧輔助駕駛 (ADAS) 中控電腦散熱及高階雲端 AI 伺服器散熱，營運副總胡至仁指出，產品透過金屬射出成型、鍛造及沖壓等成型技術，除提供結構複雜且散熱效率高客製化產品外，也能用於新產品開發設計解決方案。

從艾姆勒營收比重來看，德國占 92.72%、日本占 4.05%、美國占 2% 及其他 1.23%，其中，艾姆勒旗下最大客戶為半導體大廠英飛凌 (Infineon)、汽車零組件大廠德國馬牌 (Continental)。

林啟聖指出，電動車銷量逐年成長，據統計 2030 年銷售量可達 2800 萬輛、2040 年上看 5600 萬輛，公司目前已有逾 10 個專案正在與客戶洽談中，預計兩年內會有 3-4 個專案將啟動量產；ADAS 產品則預計明年第 4 季或後年進入量產，整體來看，儘管電動車市場短期受到疫情影響，但預期疫情後，市場將快速增長，公司營運可望隨著趨勢同步成長。

林啟聖指出，公司開發出高效能散熱結構 MIM 技術，雖然效果散熱好，但由於與日系、美系電動車大廠設備不合，錯失合作機會，不過近期改變解決方案，已重新送樣。

艾姆勒 6 月營收 5874 萬元，月減 4.29%、年減 21.18%；第 2 季營收 1.91 億元，季減 10.33%、年減 7.73%；上半年營收 4.03 億元，年增 15.78%。