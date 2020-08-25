聯發科科普計劃滿十年 協助超過1.8萬名師生進行專題研究

聯發科 (2454-TW) 教育基金會今 (25) 日表示，公司自 2011 年啟動「小學科普實作獎助計畫」，並配合教育部中小學科展活動，至今扎根滿十年，累積協助超過 1.8 萬名師生邁入科學專題探究的殿堂。

聯發科指出，董事長蔡明介高度關切科技人才教育，日前特別造訪「小學科普實作獎助計畫」的學校之一的基隆八斗國小，親自前往第一線，了解科普獎助計畫推動情形，並與師生分享研究潮間帶鵝頸藤壺的成果。

蔡明介表示，科學教育在過去數十年來，為台灣競爭力奠定深厚基礎，也是未來台灣面向世界的重要能力，聯發科的科普實作計畫從國小扎根，透過企業資源帶動，將科普能量與創客精神帶進小學，特別是針對資源較缺乏的偏遠學校，期望促進資源流動，縮短城鄉差距。

聯發科表示，彰化溪州鄉水尾國小全校不到 40 名學生，但自 2011 年參與計畫後，十年來運用聯發科教育基金會提供的獎助資源，建立學校實驗器材庫，逐年累積科學專題研究功力，今年也一舉拿下全國科展國小組物理科第一名。

此外，聯發科也贊助全國科展設立 Everyday Genius 企業特別獎，鼓勵國、高中的科展專題發揮解決問題的精神，尋找具有生活應用價值的題目，為社會創造無限可能。