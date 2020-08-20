聯發科攜手Inmarsat 完成全球首次5G衛星資料傳輸

聯發科 (2454-TW)5G 技術再傳捷報，今 (20) 日宣布，日前已與國際航海衛星通訊公司 (Inmarsat) 合作，以窄頻物聯網 (NB-IoT) 晶片，完成全球首次 5G 物聯網高軌衛星資料傳輸測試。

聯發科指出，該技術克服高軌衛星的傳輸訊號弱與延遲，並精準掌握傳輸時間，可有效補足地面基地台覆蓋的限制，預計該技術可納入 5G 國際標準組織 3GPP R17 的標準，協助全球 5G 新技術標準化工作。

聯發科表示，除了推出 5G 旗艦級移動平台，也加速布局 5G 物聯網衛星通訊技術，近期已成功透過 Inmarsat 的 Alphasat L 波段衛星，在赤道上方 3 萬 5 千公里處的地球同步軌道上 (GEO)，完成資料傳輸實測。

聯發科也預計，這次成果將會提交至 3GPP 的 Rel-17 非地面網路 (NTN) 國際標準化工作中，以推動 5G 標準體系的完善，支持更多應用場景和新型業務的發展；非地面網路主要運用衛星等非地面方式傳輸訊息，最常應用在基地台網路難以覆蓋且人跡罕至的大洋、沙漠、深山、極地等區域。

聯發科指出，此次測試裝置搭載標準窄頻物聯網 (NB-IoT)、支援衛星功能的晶片產品，並與商用同步衛星建立雙向通訊，為衛星通訊和行動通訊網路整合奠定基礎，實現新一代 5G 物聯網的整合服務。

聯發科通訊系統設計研發本部總經理黃合淇表示，與國際航海衛星通訊公司合作，將加速產業在 5G 時代，整合行動通訊和衛星網路的全球無縫覆蓋發展，且公司也是 3GPP 標準的重要貢獻者，雙方合作有助推展物聯網等垂直應用領域的 5G 創新。

Inmarsat 是全球行動衛星通訊的第一把交椅，為聯合國最早指定的海上急難救助通訊系統的組織改組而成，擁有的衛星系統已覆蓋全地球地表面積。