【群益投顧】市場謹慎，指數微幅突破月線

一、盤勢分析

今 (25) 日台股早盤在權值股台積電、鴻海與面板雙虎等走高帶動下，大盤指數一度大漲近 167 點，隨後在台塑集團股、大立光等陸續回弱下收斂漲幅；盤面焦點部分，個別宅經濟概念股強漲，吸引盤面聚焦外，傳產運輸股也表現相對強勢，早盤海運龍頭長榮 (2603) 一度大漲逾 8%、陽明 (2609) 尾盤更攻上漲停，但早盤一度漲逾 5% 的航空股華航(2610)，衝高之後遭逢不小獲利了結賣壓，收盤股價 k 線留頗長上影線。

二、盤勢預估

8/20 大跌急測季線後，連三交易日反彈，今日大盤微幅突破月線，但買盤追價意願並不強，成交量連三交易日萎縮；雖然這種因為長黑 k 下跌後的謹慎追高市場心態，是相對有利指數攀高，使得短期大盤可能呈現月線上下震盪，或者守短期均線再度探高，惟美股評價並不便宜，維持一定程度警覺、嚴守停利停損，仍是階段操作應有的態度。今日宅經濟概念股表現強勢，遊戲軟體股昱泉 (6169)、網購電商股網家(8044)、受惠宅經濟與遠距商機的圓展(3669) 等攻上漲停；遊戲軟體股歐買尬 (3687) 盤中逼近漲停，鈊象 (3293) 大漲逾 8%，富邦媒 (8454) 盤中一度大漲 7% 上下。研判疫情居高不下，但生技醫療等泛防疫概念股籌碼趨亂下，使得資金轉戰其他疫情受惠概念股。網家上半年受惠於宅經濟需求，合併營收 209.73 億元，創歷史新高；稅後淨利 1.52 億元， yoy 成長 1.4 倍；每股盈餘 1.33 元，第 2 季合併營收達 102.94 億元，yoy+16.61%，連 3 季營收逾百億。圓展表示， 旗下視訊、教育兩大產品需求暢旺，尤其是歐美學校計畫在 8 月陸續復學， 可望推升旗下實物攝影機、追蹤式攝影機、平板充電車需求成長。受惠疫情帶動宅經濟發酵，鈊象 (3293) 美國市場授權金收入 6 月起大幅跳增，挹注鈊象前 7 月營收成長達 75％；8 月下旬法說會中，經營階層釋出對下半年展望持續樂觀的看法，市場有法人預估其全年營收有望達 85 億元以上，賺逾 4 個股本。此外，亦可歸為＂泛＂宅經濟概念的主機板股，今日亦表現相對強勢，華擎 (3515) 大漲逾 8%，再創波段新高，技嘉 (2376) 大漲逾 5%、微星 (2377) 上漲逾 3%。股市處歷史高檔下，資金謹慎考量股價基期與業績展望，從整體產業結構仍不佳、但股價基期低、7 月底以來強勢反彈的太陽能股當中，營運表現相對佳、第二季轉虧為盈的茂迪 (6244) 今日股價再創波段新高，引領整體族群今日續表現相對強勢，可看出階段買盤企圖從低基期股中找尋市場認同度高的領頭羊之企圖。今日金控股相對轉強，富邦金(2881)、新光金(2888)，盤中強漲 4% 上下，也折射出作價指數的買盤，階段對股價基期與輪動的考量。

三、強勢股

電子：

聯合再生 (3576)、康舒 (6282)、奇鋐 (3017)、精元 (2387)。

非電子：

長榮 (2603)、富邦金 (2881)、陽明 (2609)、東森 (2614)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據