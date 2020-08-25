【Wen姐筆記】多頭搶灘大黑頂？別再出現豬隊友

美股標普再創新高，為台股掠陣？台股昨日短多企圖重新搶回控盤權，盤中曾碰觸 12700 點關鍵區，但僅台積電聯電唱雙簧，多方信心不足，加權指數以 12647.13 點作收，成交值縮至 2059 億元。對多方而言，美股掠陣，今天是搶灘大黑頂的好機會，但千萬別再出現豬隊友！12700 點仍是多空攻防關鍵區。關鍵點位為 12651、12682 與 12717 點。

多方如能衝過 12651 點，就不宜示弱，最好能一鼓作氣收復 12700 點關卡，而 12682 與 12717 點可視為兩端哨站，必須站穩 12717 點，才有機會重返多方疆域! 而多方最好能夠連 12747 點也收復，將攻防區墊高往 12800 點關卡。其中南端哨站 12777 點也是最重要的灘頭堡。但如 12651 點僅是路過，多方還是無力北上，需提防回測 12600 點，兩端哨站為 12588 與 12619 點。如棄守 12588 點，下方 12558 與 12500 點關卡務必守穩，12500 點關卡兩端哨站為 12488 與 12520 點如棄守提防空方力道增強，如棄守 12456 點，需提防南下列車又再啟動！

台股昨日與今日都收紅 K，但成交量能縮，昨日盤面由台積電與聯電領軍，成為撐指數要角，今日如要反攻大黑頂，多方得有其他主將幫忙。今日在訊息面部分，蘋果將發表新機仍大幅攻佔版面，iPhone 12 的訊息是否能為台股電子蘋概股帶來激勵？或仍難擺脫陸廠紅潮來襲搶單隱憂？總之，今日有機會反攻大黑頂，盤面切勿再出現豬隊友！(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)