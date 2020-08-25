台積電南科獵廠 台經院：有訂單怕產能開不出來

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今年第四度購買南科鄰近公司廠房，累計已投入約 100 億元，對此，台經院院長張建一指出，英特爾 7 奈米製程延遲，市場猜測台積電會接到大單，「但不一定接的到，因為產能開不出來」，因此，近來台積電大肆收購南科附近的廠房，推測可能是為此做準備。

台經院指出，台積電未來的接單確實相當無虞，使其頻頻出現明確擴廠動作，2024 年雖在美國會開出每月 2 萬片 5 奈米的產能，但明年台灣 5 奈米已可上看 10 萬片，顯然，台積電將台灣視為先進製程的生產重鎮，並在近期積極加碼台灣投資。

在台積電的帶頭下，土地市場的交易趨於熱絡，尤其製造業自用買盤進場，台經院預估，將使今年土地交易額持續上衝，不排除挑戰去年 3000 億元以上的關卡。

台經院進一步說明，台積電今年進入 5 奈米量產，即便有華為禁令升級，使台積電 9 月 14 日之後不再對華為出貨，但台積電產能被蘋果、超微、高通、聯發科 (2454-TW) 和賽靈思等國內外大廠分食，並不受新禁令明顯影響，反而英著眼於未來 5G 相關應用，包括高速運算平台、物聯網、車用電子和行動通訊等需求，為台積電未來業績帶來明確的能見度。

另一方面，台積電技術藍圖明確，年底前量產 6 奈米，明年進入 3 奈米試產，2022 年確實進入 3 奈米量產，2023-2024 2 奈米導入 GAA 製程，台經院認為，台積電不管是訂單能見度和技術藍圖，都給予客戶相當大的信心。