合富-KY啟動新業務 明年營收啟動新動能

檢測設備廠合富 - KY(4745-TW) 今年受疫情影響，試劑業績下滑，加上年底前未再認列大型設備，今年營運拚持平去年，不過今年啟動新業務計畫，將成國際試劑廠與經銷商間的橋梁，打造新商業模式，預期業務明年發酵，法人估，新業務初步可望帶來人民幣 1-2 億元營收。

董事長王瓊芝表示，疫情後許多國際檢驗試劑原廠的經銷商，因庫存量高導致資金周轉吃緊、拉貨動能轉弱，因此原廠與合富合作打造新營運模式。

新營運模式是合富擔任原廠與中國經銷商間的橋樑，合富先替經銷商向原廠付清檢測設備的費用，經銷商則向合富購買檢測試劑，同時付清檢測設備分期款項，有助合富拓展更多新客戶。

法人看好，由於合富正與 5 家原廠進行洽談，其中 1-2 家廠商將完成簽約，加上合富無須自行拓展新客戶，訂單量穩定，估明年可帶來人民幣 1-2 億元營收貢獻。

合富 2008 年提出層峰計畫，替醫療院所向國際原廠採購檢測試劑，但今年上半年受到疫情干擾，醫院檢測量大幅下滑，業務受影響，隨著下半年醫院門診逐步開放，力拚營運回到往年水準。

此外，層峰計畫過去著重在一線城市的大醫院，後續將擴充至二、三級城市，並會在當地設立辦公室，看好層峰計畫營運可望逐步好轉，明年營運有機會優於今年。

大型設備方面，合富向國際廠取得 ViewRay 磁共振引導直線加速器的港、澳、台、東南亞設備代理權，首台設備去年底導入高雄醫學院，並於今年 6 月認列營收，王瓊芝指出，此設備要價千萬美元，但屬於大型醫療設備，光是機器組裝、各種放射測試等，前置作業至少需半年時間，預期今年將不會再認列設備營收。

王瓊芝說，VIEWRAY 布局市場以台灣為主，近期也有潛在客戶，預計年底前有機會與新客戶簽約，明年挹注營運。