跟進台積電 穩懋擬在南科投資設廠招逾4千人

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 日前通過科技部第 64 次園區審議委會，將跟進台積電 (2330-TW)，擬在南科投資設廠，持續擴充產能、服務全球客戶，據了解，穩懋南科新廠將新增超過 4000 名就業機會，可望強化南科產業競爭力。

穩懋日前公告自 3 月 20 日至 8 月 21 日已投資 5.78 億元取得機器設備、擴充產能，根據公司規劃，本季底月產能將增加 5000 片達 4.1 萬片，董事長陳進財表示，穩懋將隨時評估客戶需求，提出擴產計劃。

科技部南科管理局透露，穩懋已通過科技部第 64 次審議委員會，將加入南科產業聚落，因應未來 5G、WiFi-6/7 手持式裝置、基地台等基礎建設、光電元件應用普及需求，法人看好，穩懋除既有林口總部外，未來新增南科廠區，可望強化台灣在國際的供應鏈角色。

展望下半年，穩懋看好 5G 需求，第 3 季手機品牌廠陸續推新機，估營運可望再優於第 2 季，單季營收將季增 4-6%，毛利率則維持 40% 以上。

在穩懋之前，台積電 3 奈米確定落腳南科 18 廠，規劃在 2021 年試產、2022 年下半年量產，因應擴產需求，台積電今年以來也積極在南科買擴產包含向太陽能廠益通、偏光板廠力特 (3051-TW) 購廠，累計今年已三度購買南科廠房，投入逾 51 億元。