南韓單日疫情爆3月以來新高 三星晶圓及面板廠也傳確診

南韓的新冠肺炎 (COVID-19) 確診，在 23 日 (週日) 傳出新增 397 人，創下 3 月 7 日 (483 人) 以來的最高紀錄。南韓科技業巨頭的三星電子 (005930-KR) 也傳出疫情，各行業都嚴陣以待。

根據《韓聯社》23 日報導，南韓中央防疫對策本部的鄭銀敬本部長，23 日 (週日) 在記者會上公布，截至 23 日凌晨 12 點的 24 小時內，共新增 397 人確診。

此外，三星電子也於 22 日 (週六) 的時候表示，該公司位在南韓華城 (Hwaseong) 的第 16、17 號晶圓產線，有兩名員工肺炎確診。該公司也緊急在廠區內進行消毒，而該廠所進行的 DRAM、NAND 快閃記憶體的生產則未受影響。

三星表示，由於無塵室環境下的病毒傳播風險極低，作業員都有穿著無塵衣，且微塵過濾及通風系統也都是最高水準，因此工廠仍持續運作。

另外，三星顯示 (Samsung Display) 位在南韓牙山 (Asan) 的量子點 (Quantum Dot) 面板廠也傳出有 1 名員工確診。生產方面未受影響，但是有部區域也預防性的提前關閉。

三星電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

這波疫情也多與宗教團體「愛第一教會」的群聚感染有關，首都首爾市在截至 8 月 22 日中午時，已知有 796 名的教會相關人員確診。

首爾市從 5 月開始，規定搭乘大眾運輸工具一律要戴上口罩。而從 8 月 21 日午夜 12 時起，至 8 月 31 日午夜 12 時止，10 人以上集會也都全面禁止。還有首爾當局也規定 24 日起，不論室內外都一律須要配戴口罩。