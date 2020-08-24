安倍再度入院接受檢查診斷 健康問題引起關注

日本首相安倍晉三的健康問題近來引起關注。週一 (24 日) 傳出再度進入東京慶應義塾大學醫院的消息，引發外界臆測。

根據《日本經濟新聞》週一 (24 日) 報導，安倍晉三是在週一 (24 日) 上午進入了位於日本東京的慶應義塾大學醫院。他在上週一 (17 日) 才剛利用夏季休假，到該院進行了當天來回的檢查診斷。

關於這回入院消息，安倍晉三周遭人士表示，「上回接受診斷時，被醫師告知一週後再度回診。此次是自上次之後的再度回診。」

安倍晉三在 8 月 17 日的時候，在醫院待了約 7 個半小時。8 月 16 至 18 日期間是安倍晉三的夏季休假，8 月 19 日銷假上班時表示，「為了確保身體狀態的萬全而接受檢查。接下來重新開始公務、會繼續努力。」

安倍晉三為了新冠肺炎 (COVID-19) 的疫情因應，從 1 至 6 月就沒有停歇下來的持續公務。日本政府與執政黨都認為，他有必要在今後取得一個完整的休假。

而截至 2020 年 8 月 24 日為止，安倍晉三已經連續 2799 天擔任日本首相職務，刷新過去佐藤榮作的連續在位記錄。

安倍晉三過去在 2007 年的第一次執政時期，曾經因為慢性疾病的潰瘍性大腸炎惡化而下台。