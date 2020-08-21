〈房產〉「小宅」仍為房市主流 豪宅建商北市推案熱賣

雖然全球貨幣寬鬆、加上低利的市場環境推升房市買氣，但是「小宅」為北市房市交易主流之一，也吸引在大台北主推豪宅的建商投入，而其中東騰建設在房市熱區的中山北路推出 13.-28 坪的小宅建案，獲不錯的市場反應，推出 20 天已獲得 6 成的銷售率。

據市調機構統計，2020 年上半年為止，大台北地區共有 9 家豪宅建商推新建案，規劃 30 坪以下小宅房型，包括大隱開發、華固建設 (2548-TW)、長虹建設 (5534-TW)、東騰機構、忠泰建設、文心建設、潤泰創新 (9945-TW) 與吉美建設等建商，張開雙臂迎接首購族，其中東騰機構在中山北路推出總銷 35 億元新案「東騰界」，已銷售 6 成。

「東騰界」的基地位於中山北路區段的撫順街，基地 255 坪，規劃戶數為 189 戶，規劃坪數為 13-28 坪，顯示業者想緊捉首購族的企圖心。東騰機構總經理白國祥表示，這是東騰首度推市中心精品小宅，加上步行至捷運 1 分鐘的優勢，以低單價、低總價規劃推出後，最高出現一組客戶一次買 8 戶。

代銷的甲桂林董事長曹瑞濱指出，任何建案的四大重要訴求無非在「地點」、「交通」、「品牌」及「生活機能」，此建案散步 1 分鐘的 50 公尺距離就是雙捷運民權西路站，鄰近就是 14 萬坪 3 座公園、綠地面積幾乎是大安森林公園 2 倍大的花博公園與北美館，包含赤峰街文創商圈與晴光市場美食商圈都是散步可達，生活機能便利。

同時，中山北路、敦化南北路及仁愛路為台北市三大林蔭大道，曹瑞濱也指出，上中山北路百年的歷史風采，吸引無數五星飯店，與眾多精品旗艦店在此進駐，現在上海商銀 (5876-TW)、陽信銀行兩大金融總部即將在中山北路與民權東路口登場，未來還有大同集團總部、國賓飯店改建等計畫，後續發展願景已經眼見為憑。

市調機構統計顯示，大型豪宅建商預計在今年開賣的建案，分別是「大隱信松廣場」、「華固月河」、「央泱長虹」、「潤泰央北案」、「文心央北案」、「首泰城人之美」、「吉美信義」、「忠泰繪」與「東騰界」，都規劃 30 坪以下的小坪數房型。