〈富邦金法說〉危機入市 單季買台股逾1100億、不動產268億元

富邦金 (2881-TW) 今 (21) 日召開線上法說會，最值得注意的是，今 (2020) 年因為疫情衝擊，資本市場波動劇烈，富邦人壽趁此危機入市，其中，光是單季就加碼台股高達 1109 億元，不動產投資也增加 268 億元。

在富邦人壽投資收入大幅成長的挹注下，2020 年上半年富邦金控稅後純益達 372.84 億元，較去年同期成長 35%，每股純益 3.36 元，純益與每股純益皆居金控龍頭。

富邦金控總資產再創新高，至 2020 年 6 月底，總資產達 8 兆 8561 億元，較去年同期成長 9.1%，穩居國內第二大金控公司。受金融市場波動帶動投資部位評價回升影響，截至 6 月底，富邦金控淨值為 5959 億元，較去年同期增加 7.6%。

7 月更因有國內現金股利約 92 億元入袋，且長期持有台積電等績優權值股，國內股票市值提升帶動未實現資本利得增加，至 7 月底止，人壽合併總資產突破 5 兆元，與合併淨值雙創新高，帶動富邦金控合併總資產達 8.97 兆元，合併淨值已超過 6700 億元，創下金控歷史新高。

由於獲利成長帶動資產報酬率，及股東權益報酬率提升，富邦金 2020 年上半年資產報酬率 (ROA) 為 0.86%，股東權益報酬率 (ROE) 為 12.39%。

富邦金上半年能繳出亮麗成績，主要是富邦人壽投資收入大幅成長所挹注，富邦人壽投資資產規模穩定成長，截至 6 月底，總投資資產達 4 兆 1667 億元，較去年同期成長 8%，第二季增加國內變動收益類型資產，後續將視市場變化動態調整資產配置。

從資產配置來看，光是單季就加碼台股高達 1109 億元，不動產投資也增加 268 億元 (買下王朝大酒店)，國外債券加碼 401 億元，國內債券則減碼 213 億元。

受惠於股利收入及基金配息增加，富邦人壽今年上半年投資報酬率也較去年同期提升，經常性投資收益達 643 億元，比起去年同期成長 4%；現金股利已有 46 億元入袋，預估整年的現金股利維持與去年的 200 億元相當；債券類資本利得 239 億元入袋，年成長 91.8%；股票類資本利得 135 億元，也有 23.9% 的成長；整體總投資收入達 851 億元，比起去年同期的 670 億元、大幅成長 27.1%，也讓避險後投資報酬率突破 4%，來到 4.2%。

富邦人壽執行副總董采苓表示，海外固定收益資產布局以投資等級公司債及金融債為主，投資區域以北美為主，並視市場狀況動態調整。避險前及避險後投資報酬率皆較去年同期大幅提升，主要受惠於股利收入及基金配息增加、掌握股債市資本利得機會，以及避險成本改善。

董采苓表示，在台美利差收窄趨勢下，2020 年上半年經常性避險成本下降，避險後經常性收益率較去年同期提升。由於保費帶動整體負債成本持續改善，損益兩平點 2.81% 優於去年同期。受惠於股債金融資產評價上揚，金融資產未實現餘額回升，帶動淨值上升。

此外，截至 7 月底，富邦人壽的外匯價格變動準備金餘額為約 116 億元，總經理韓蔚廷表示，此金額水位為業界最高，現在談是否增提還過早，整體外會價格變動準備金仍相當穩健。