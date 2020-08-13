富邦人壽資產總額突破5兆 為2009年剛併安泰人壽時約5倍

富邦金 (2891-TW) 旗下富邦人壽今 (13) 日宣布，儘管總體經濟情勢動盪，憑藉穩健的財務體質、彈性的資金運用、多元的投資組合，合併總資產躍升突破 5 兆元大關、達 5 兆 980 億元，合併淨值則為 4263 億元雙創歷史新高，進而帶動富邦金控資產、淨值同步創下金控歷史新高紀錄，為富邦金控重要獲利引擎之一，且總資產規模也為 2009 年富邦人壽與安泰人壽剛合併時約 5 倍。

富邦人壽累積獲利動能強勁，透過精確的風險控管有效提升投資績效，2020 年累計前 7 月稅後純益高達 331.47 億元，較去年同期成長 55%，不僅投資績效表現卓越，今年公司保費收入亦表現優異，累計 1~7 月新契約保費收入 (FYP) 為 763 億元，總保費收入達 3332 億元。

富邦人壽董事長蔡明興表示，「企業永續」是公司利益與風險管理之間的關鍵核心，隨著市場與客戶規模逐漸壯大，富邦人壽深知企業規模愈大責任愈重，始終以穩健踏實的永續經營策略，搭配全方位金融保險服務，並因應民眾需求、外在環境，迅速調整商品結構，以金融保險業典範為目標自我期許努力邁進。

2020 年全球局勢動盪且充滿不確定性，儘管時局變化莫測，富邦人壽以財務穩健、通路全面、商品多元等多項優勢，贏得全台逾 460 萬名保戶支持，並促使企業資產快速累積成長，逆勢中續寫里程碑，公司資產總額正式突破 5 兆元大關，財務體質穩健有助於公司資金運用靈活有彈性，不斷累積獲利動能，總資產規模為 2009 年富邦人壽與安泰人壽剛合併時約 5 倍，財務實力雄厚穩健。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽以國民品牌為定位，今年連續榮獲多項國內外大獎，包括九度獲得《世界金融雜誌》（World Finance）「台灣最佳保險公司」，以及 Brand Finance 全球百大保險品牌－全台第一，亦連續三年獲保險品質獎「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」、「知名度最高」四項冠軍殊榮；深受財經系所畢業生一致青睞，連續十年蟬聯保險龍鳳獎冠軍，為學子最嚮往加入之首選企業。