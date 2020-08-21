高端新冠疫苗本季啟動臨床 目標明年量產逾2000萬劑

高端疫苗 (6547-TW) 專案副理楊鈞堯今 (21) 日表示，公司具備臨床、GMP 量產及 QC 品質檢驗等優勢，惟缺乏疫苗前端開發經驗，因此與美國國衛院 (NIH) 合作開發新冠疫苗，力拚本季啟動臨床試驗，目標明年量產超過 2000 萬劑疫苗，滿足國內外需求。

楊鈞堯今日出席科技部舉辦的「TAIWAN is Helping 全方位 AIx 防疫論壇系列 - 防疫未來式」論壇，並以主題新型冠狀病毒疫苗之國際開發策略進行分享。

楊鈞堯指出，高端竹北廠具備無菌製備充填線，並已取得台灣 TFDA PIC/S GMP 認證，且已建立 QC 品管放行程序，未來疫苗量產、品質控管均已到位，但缺少疫苗前置開發經驗，因此與美國 NIH 簽署新冠肺炎疫苗合約，透過全長基因修飾重組 S-2P 蛋白進行疫苗開發。

楊鈞堯說，除與國際授權外，也與台灣廠商建立合作夥伴關係，包括與台康生 (6589-TW) 合作，進行後續抗原代工生產；臨床試驗則與台大、長庚醫院合作，藉由多家廠商共同合作，組成台美疫苗國家隊。

楊鈞堯表示，據 WHO 資料顯示，全球約有 160 項疫苗進入臨床前動物試驗，而開發進展最快的是 Moderna 與美國 NIH 合作的新冠疫苗，已進入臨床二期，該疫苗使用的技術平台為 mRNA 疫苗，雖然該技術平台能加速疫苗開發時程，但後續量產會面臨冷藏儲放、運送等問題；高端使用的技術平台較成熟，且成功率較高，有望迎頭趕上。