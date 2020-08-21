盤前財經大事搶先讀2020年08月21日

今日操盤前瞻

日本 7 月 CPI

美國 7 月成屋銷售

法說會：富邦金、正隆、東元

除權息：巨大、景碩、生華科、大江、捷迅、燿華等

美中貿易會談近日舉行 庫德洛：川普對中國採購進展特別滿意

中國商務部發言人高峰週四 (20 日) 說，美中已商定近日舉行通話會談，白宮經濟顧問庫德洛表示，川普政府對中國迄今採購進展感到特別滿意。閱讀全文...

台股一天跌掉今年一半漲幅 金管會喊話：不是無量下跌免驚

台股今年到 19 日為止，共上漲 781 點，但今天一口氣重挫 416 點，等於跌掉一半今年漲點，對於台股今天多殺多，證期局副局長郭佳君表示，台股今天爆歷史天量，代表投資人在下跌時逢低進場承接，不是無量下跌，證期局會密切關注後市。閱讀全文...

台積電投入 8.6 億元向益通買廠 今年第三度購買南科廠房

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (20) 日公告投入 8.6 億元，向太陽能廠益通購買南科廠房與附屬設施，為今年第三度購買南科鄰近公司廠房，累計已投入逾 51 億元在南科買廠；至於購買益通廠房用途，台積電僅回應，為因應南科營運需求。閱讀全文...

5G 黑莓機明年上半年問世 鴻海子公司富智康獨拿訂單

鴻海 (2317-TW) 旗下富智康 (FIH) 與美國新創公司 OnwardMobility 達成合作協議，共同打造新一代 5G 黑莓機，由富智康獨家設計製造，預計明年上半年將在歐洲、北美地區上市。閱讀全文...

國光生補件獲啟動新冠疫苗臨床試驗 預計收案 70 人

國光生 (4142-TW) 昨 (20) 日宣布，新冠疫苗一期人體臨床試驗申請案，已完成補件審查並獲衛福部核准，將立即在台大醫院啟動試驗，預計收案 70 人。閱讀全文...