〈台股盤中〉反彈超過150點站回12500關卡 留意下半場震盪

台股昨日跳水急殺 416 點後，今 (21) 日隨著日韓股反彈再度轉強，加權指數上漲 99.88 點開出後，隨即大漲超過 200 點，收復 12500 點關卡，盤中在上漲 150 點附近波動，上市櫃上漲家數超過 1400 檔，法人指出，大盤下有月線和年線強力支撐，不過短均在 12700 點處形成重重反壓，加上即將收周線，留意後半場的震盪。

從權值股來看，可成止跌後早盤強彈超過 6%，在 50 大權值股中表現最強勢，而聯發科、豐泰、和泰車均漲逾 3%，上海商銀漲逾 2%，台積電、聯電、台達電、南亞、緯穎、正新等漲逾 1.5%，南亞科、開發金、中鋼、中壽、國巨、中租 - KY、和碩和鴻海等漲 1% 之上。

族群來看，自行車因具備業績題材，再度連袂走強，愛地雅反彈 7%，巨大和桂盟漲 4% 上下，日馳漲逾 3.5%，美利達漲近 3%。

遊戲族群在鈊象亮漲停燈號的帶動下，曜越漲逾 7%，大宇資漲逾 6%，網龍漲逾 4%，智冠、辣椒和傳奇均漲超過 3%。

不過，多數族群並無明顯積極表態，主要是個股各自表現格局，宏致盤中亮漲停燈號，金像電、淘帝 - KY 和曜越漲逾 7%，鈺邦、廣明、貿聯 - KY、聯嘉、萬達光電漲超過半根停板。

日前強勢表態的太陽能族群繼續陷入整理，達能逼近跌停，茂迪跌逾 3%，國碩和太極跌近 2%，不過，中美晶和碩禾穩在盤上。

元大投顧指出，台股昨日帶量長黑，進入整理期勢所難免，建議投資人現階段需嚴控資金水位，以短線操作為主，儘量挑選技術面經整理、籌碼面較安定的績優股為選股主軸，例如股價淨值比小於 1 倍兼具資產題材者、獲利優於預期的二線塑化等。

統一投顧則指出，儘管近期國際疫情持續、且美中關係緊張，但由於市場資金寬鬆、總體經濟逐漸好轉，國際股市多頭格局不變，台股昨日急殺修正乖離，但爆量收下影線顯示下檔具支撐，再加上季線、半年線和年線等中長期均線維持多排列。建議買黑賣紅，區間操作。