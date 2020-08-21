◆盤勢分析

1. 美國初領失業金人數回升到 100 萬人以上，出乎預期、令市場擔心經濟復甦力減緩，但周四美國大型科技股普遍上漲，消弭能源、金融股的跌勢，終場僅有費城半導體指數下跌 0.9%，其餘三大指數皆收漲，漲幅介在 0.17%~1.06%，那斯達克指數創高。

2. 周四台股賣壓沉重，急殺的可能原因包括 : (1) 聯準會 7 月會議紀要重申新冠疫情將「嚴重影響」經濟；(2) 華為禁令事件陰影壟罩；(3) 波段操作者與短線追高者，盤中見破月線，獲利了結賣壓與停損賣壓同時出籠，形成多殺多、非理性急跌之局面。周四加權指數下跌 416 點，終場收在 12,362.64 點，跌幅為 3.26%，失守月線，成交金額為 3477.95 億元，籌碼方面，周四三大法人合計賣超 253.69 億元：外資賣超 132.76 億元、投信賣超 17.03 億元、自營商賣超 103.9 億元，而八大公股行庫則進場買超 56.8 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量增，價量呈現背離，後續若回測季線，須以量縮為宜，不宜帶量。

（2）、均線：目前指數連續三個交易日收實體黑 K 棒，周四失守月線 (約 12,702 點)，目前短線上以季線(約 12,054 點) 作為支撐。

（3）、技術指標：周四 KD 指標死亡交叉開口擴大，K 值跌破 50，多方趨於保守。

4. 櫃買指數周四終場下跌 4.61%，收在 156.73 點，目前 5 日線、10 日線、月線糾結向下反壓，並跌破季線 (約 160.9 點)，下檔以 150 點整數關卡作為支撐。

5. 觀盤重點：8/18、8/19、8/20 加權指數連續三日收實體黑 K，短線上的套牢壓力成形，但日盛認為，國安基金目前仍處護盤階段，且美股周四亦未大幅下殺，短線上台股應具有止跌機會。現階段現金部位較高之投資人，可觀察 2-3 個交易日再行動作，持股水位較高者，則可考慮換股至營收表現佳、股價基期相對低之價值股，後續選股方向，可關注電源供應、航運、生技醫材、及不受匯損干擾之食品類股。

6. 外資機構看好 ABF 載板缺貨題材，指出受到導入先進封裝帶動，對 ABF 載板需求將持續上升，缺貨的狀況也將持續至 2022 年底，8046 南電於 20 日舉行法說會，副總經理指出，華為風暴對產業直接關係不大，並看好全球 5G 基礎建設需求，第三季業績目標較第二季顯著成長。

7. 宅經濟電競及 PC 需求暢旺，3540 曜越業績自第 2 季開始強勁成長，公司自結 7 月單月每股盈餘為 1.22 元，展望第三季，曜越持續看好第三季營收應會優於第二季表現，不排除獲利成長率會優於營收成長率。

8. 集邦科技（TrendForce）旗下研究處 20 日公布 8 月下旬面板報價，電視面板仍維持上漲走勢，主要原因為幾乎所有電視品牌皆提升拉貨動能，其中，55 吋與 32 吋在 8 月漲幅可達 10%，面板雙虎 2409 友達、3481 群創可望於第三季順利轉虧為盈。

9. 遊戲業者 3293 鈊象於 20 日在法說會上表示，目前旗下商用遊戲機台營收占比已降至 6％，網路遊戲比重為 94％，對於 7 月營收再度寫下逾 7 億元新高點，董事長指出，主要是 2017 年就耕耘的美國市場今年開始起飛，面對下半年營運持樂觀態度。

