台股暴跌逾400點失守月線 國安基金：兩大利多支撐

台股今 (20) 日在權值股領跌下爆量重挫逾 400 點，指數摜破月線收在 12362.64 點，國安基金執行秘書阮清華表示，台股漲多拉回是正常現象，在上市櫃營收與進出口表現穩健兩大基本面加持下，台股仍有一定支撐力道。

受美國擴大對華為制裁，以及聯準會看衰未來經濟表現等利空衝擊下，台股今天開低走低，包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、大立光 (3008-TW) 等權值股全面翻黑，盤中一度暴跌逾 600 點，隨後在買盤進場拉抬下跌幅收斂約 200 多點，但不敵恐慌性賣壓襲擊，終場仍下殺逾 400 點作收，交易量暴出歷史天量放大至 3474 億元。

阮清華認為，美國擴大對華為制裁，加上主要亞股幾乎全面下跌，是影響今天台股翻黑重挫的主因，加上台股也有漲多拉回壓力，指數走跌屬正常現象。

阮清華指出，上市櫃 7 月營收攀升至 3.04 兆元創今年以來新高，儘管前 7 月營收 8.79 兆元，較去年同期減少 2.4%，但減幅已縮小；在出口部分，前 7 月出口年增幅雖僅有 0.5% 的成長幅度，但比起多數國家出口衰退，台灣仍可維持正成長，顯示我基本面穩健良好。

外傳國安基金曾在盤中進場護盤拉抬指數，阮清華對此則回應，國安基金還在授權階段，可視情況隨時啟動護盤進場，但基於「來無影、去無蹤」原則，因此無法透露何時進場，到底買賣什麼標的。